Els 40 dòlmens a l’esquena del jonquerenc Carles Plana

La Jonquera celebra, aquest diumenge 19 de maig (8 h), la 40a edició de la Marxa dels Dòlmens, amb recorreguts de 10 i de 21 km pels voltants del municipi que es poden fer corrent o caminant. El Centre Excursionista Jonquerenc és el club organitzador i té, entre les seves ànimes, Carles Plana. El jonquerenc i capmanyenc ha estat present en les 40 edicions de l’activitat, sigui com a membre de l’organització o com a participant amb les sabatilles posades.

El 1984 el Jonquerenc, fundat el 1973, va decidir organitzar la seva pròpia cursa. Plana tenia 16 anys —ara, en té 56— i ja formava part de l’entitat: «En aquella època, no hi havia curses ni marxes cada diumenge, com ara. Només hi havia marxes a Banyoles, la Pujada dels Àngels de Girona i la dels Masos de Figueres. I a la Jonquera se’ns va ocórrer de muntar-ne una, perquè tenim menhirs i dòlmens com a atractius», recorda.

La prova alberenca és proclamada com «La marxa més antiga de l’Empordà». La primera va ser de 21 km. En aquest sentit, afegeix que «sortíem de la Jonquera en direcció a la carretera de Cantallops, fins a Capmany. I tornàvem travessant la carretera general (N-II); ara, seria impossible passar-hi». Plana recorda que quasi tothom feia l’activitat caminant: «La feien corrent 2-3 persones com a màxim. La gent només corria per asfalt o per pistes, no ho feia per la muntanya perquè no hi havia curses, era impensable. Ara, hi ha més gent corrent que caminant». Per aquest motiu, el nom de la prova ara és Marxa-Trail dels Dòlmens i s’hi afegeix un caràcter competitiu, amb premis per als primers classificats.

Plana, amant de proves d’extrema duresa com l’Ultra Trail del Montblanc (172 km), ha competit en la meitat de les edicions de la prova alberenca. «Si som prou voluntaris, m’escapo, perquè m’agrada molt fer-la. Aquest any crec que ho tinc cru, perquè segurament hauré d’estar en el control del punt de sortida i d’arribada». L’alberenc és un dels encarregats de marcar el circuit, de muntar avituallaments i de buscar voluntaris i col·laboradors. La junta del Jonquerenc està formada per una desena de membres i per a la marxa necessiten una trentena llarga de voluntaris.

Homenatge als orígens

Plana explica que el recorregut transcorre «el 80% per corriols» i per «més de vint monuments megalítics en pocs quilòmetres». D’entre altres punts neuràlgics, destaca «el pic de la Llosa i, sobretot, la zona dels estanys, és preciosa. Llàstima que ara no hi ha aigua perquè, quan n’hi ha, se’n veuen tres o quatre».

En els registres, no consta cap corredor que hagi competit a les 39 edicions anteriors, però Plana creu que el jonquerenc Paco Vera és dels que hi ha participat més cops. La Marxa dels Dòlmens sol rondar els 12-15 km: «Sempre canviem el recorregut. Aquest any, per recordar els inicis i els orígens, hi haurà un segon recorregut de 21 km».

Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple de Girona: «Som una entitat sense ànim de lucre. Mai hem actuat com a empresa i tot el que guanyem, ho donem», subratlla.

Mini dòlmens per marcar els trencants del circuit

L’edició d’enguany de la Marxa dels Dòlmens de la Jonquera serà «sostenible i respectuosa amb el medi ambient». Jordi Comas, membre de la junta del Jonquerenc, ha construït una vuitantena de mini dòlmens –fets amb dues o tres pedres– que es col·locaran en els trencants del circuit perquè els participants sàpiguen per on han de passar. «No marcarem el circuit amb cintes de plàstic, com és habitual. Els mini dòlmens es marcaran amb pintura blava que es dissol fàcilment i quedaran permanentment en els punts», explica Plana. Les inscripcions per la prova es poden fer a la pàgina web www.curses.cat i oscil·len entre els 12 i els 18 euros.