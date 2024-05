La Marxa dels Dòlmens, una ruta de 21 quilòmetres entre monuments megalítics i estanys

Dòlmens, menhirs, estanys i corriols al paratge natural de l’Albera, entre la Jonquera, Cantallops i Capmany. Això és una part del que es trobaran els qui participin en la Marxa dels Dòlmens de la Jonquera que celebra els 40 anys recuperant el recorregut de 21 quilòmetres que en els darrers anys s’havia escurçat. El 19 de maig el Centre Excursionista Jonquerenc tornarà a celebrar la tradicional marxa que ha crescut amb els anys i que destina els fons que s’obtenen a la investigació de l’esclerosi múltiple. Hi haurà un recorregut llarg i un més assequible de 10 quilòmetres.

En Carles Plana tenia 16 anys quan el 1984 es va estrenar la marxa. «En aquell moment no hi havia marxes, ni curses, hi havia la de 40 quilòmetres de Banyoles, la pujada dels Àngels, i poca cosa més», explica. El grup de jove que integraven el centre excursionista van decidir organitzar un recorregut i fer-ho entre el nombrós patrimoni megalític que es pot veure a aquests entorns. «Hi ha una concentració de monuments megalítics bestial», constata en Carles.

A la primera cursa ja van ser cent persones, i avui han arribat fins als tres-cents. Als inicis, «molta gent la feia caminant» i actualment hi ha de tot. Estan contents perquè en aquesta edició ja compten amb la inscripció de dos corredors de la comarca, en Samuel Davila i l’Aina Cusí.

Els participants es concentraran a les vuit del matí davant la Societat. Des d’aquí enfilaran cap a les muntanyes. Carles Plana explica que «el recorregut és diferent cada any, el que fem no té res a veure amb l’any passat, anem canviant, per corriols nous per tenir més atractiu».

Els participants veuran la Torre Refugi de Carmanxel, el Mas d’en Laporta, el Roc del Napolita, tres estanys, almenys set dòlmens i cinc menhirs. Per marcar el recorregut i amb la intenció que sigui més sostenible, han substituït l’habitual cinta de plàstic per petits menhirs.

La ruta en l'edició del 2018. / JOSEP FALGUÉS

Cursa de 10 quilòmetres

La cursa de 10 quilòmetres compta amb un desnivell de poc més de 280 positiu i la de 21, de 515.

Es donen premis per categories als primers a arribar en els dos recorreguts diferents. En aquesta edició s’ha inclòs la possibilitat de participar-hi per equips o per clubs. Poden ser tants com vulguin, però puntuaran els tres primers a arribar i han de ser dos nois i una noia, o dues noies i un noi, explica.

La de 21 quilòmetres és una ruta més exigent on hi haurà tres avituallaments i a la petita un.

Una vegada els participants arribin al final del recorregut, que acaba al carrer Major de la Jonquera, s’ha organitzat un menjar popular amb botifarrada.

El Centre Excursionista Jonquerenc organitza al llarg de l’any diverses activitats. La Cursa de la Dona per Sant Esteve o la Travessa de l’Albera, la més antiga, que aquest any complirà 75 anys. «Van començar els nostres avis, que ja no hi són, amb cinc o sis persones que feien la travessa», recorda Carles Plana. Grups d’escalada, expedicions i la secció de muntanya també formen part d’un centre que ha vist com l’excursionisme, el senderisme i l’interès per les curses s’ha multiplicat i vol continuar mostrant el patrimoni de la Jonquera.