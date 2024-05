La Jonquera celebra la 40a Marxa dels Dòlmens amb circuits de 21 i 10 km

La Jonquera celebrarà, el proper diumenge 19 de maig (8 hores), la 40a edició de la Marxa-Trail dels Dòlmens, amb recorreguts de 10 i de 21 km pels voltants del municipi que es poden fer corrent o caminant. El Centre Excursionista Jonquerenc és l'entitat organitzadora. La prova transcórrer principalment per corriols, per una vintena de dòlmens i menhirs i per la zona dels estanys.

Les inscripcions es poden fer a la pàgina web www.curses.cat, oscil·len entre els 12 i els 18 euros i tots els beneficis es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple de Girona.