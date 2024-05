Valery i Carbó, dos altempordanesos amb bitllet per la Champions

L'Alt Empordà serà present a la Champions League a la propera temporada de la mà del futbolista del Girona Valery Fernández i del membre del cos tècnic de l'Aston Villa Albert Carbó. Per un costat, el carriler de l'Escala va assolir el bitllet dies enrere després que els gironins vencessin el Barça (4-2) a Montilivi. Per l'altre, l'entrenador de Peralada ha aconseguit aquest dimarts amb els villans l'accés com a quart classificat de la Premier League. La derrota del Tottenham -cinquè- davant el Manchester City (0-2) de Pep Guardiola ha permès als de Birmingham obtenir la classificació abans de l'última jornada.

Valery, de 24 anys, duu sis temporades amb el Girona, es va formar al planter del Barça i abans d'establir-se a Primera Divisió va arribar a jugar a Primera Catalana amb el club del seu poble. L'exjugador de l'Escala i del Peralada té contracte amb el Girona fins el 2026. Qui sap si també forma part de la propera plantilla el figuerenc Oscar Ureña, actualment cedit per part del Girona al Leganès.

Carbó, de 33 anys, va arribar a dirigir els primers equips de l'Olot -líder- i del Peralada a Tercera RFEF, a més d'entrenar el planter del Figueres. Des de fa dos cursos està involucrat en el cos tècnic de l'Aston Villa encapçalat per Unai Emery, on també hi forma part l'extècnic verd-i-blanc Antonio Rodríguez Rodri.