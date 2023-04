Estar a la Premier League és la màxima aspiració al futbol anglès i l’Alt Empordà té actualment dos entrenadors que la segueixen de ben a prop. El figuerenc Damià Abella i el peraladenc Albert Carbó es troben, des de fa uns mesos, a terres britàniques per continuar ampliant el currículum d’entrenador que van estrenar fa un temps. Damià és el segon entrenador del West Bromwich, novè classificat de la Championship –segona divisió– i situat a dos punts de la zona de play-off d’ascens per pujar a la Premier League. Carbó s’està formant al costat del cos tècnic de l’Aston Villa, en aquest cas sisè de la màxima categoria i que està dirigit per Unai Emery. Que Antonio Rodríguez Rodri, extècnic també del Peralada, estigui al conjunt dels Villans ha estat clau en la seva arribada. Tots dos viuen a la zona de Birmingham, separats per mitja hora amb cotxe, i ja s’han trobat en més d’una ocasió, quan Carbó ha anat a veure algun partit dels de Damià com a local.

Li recorden el pas pel Barça

Damià, amb 41 acabats de fer, fa una mica més d’un parell d’anys que es mou pel futbol britànic. Abans d’iniciar l’etapa al West Bromwich, el novembre passat, venia de trepitjar la Premier League amb el Watford. De fet, aquesta temporada l’havia començada amb els Hornets, descendits el curs passat. Només va tardar un mes en trobar el destí actual. El futbol anglès també l’havia tastat com a jugador: va penjar les botes en el Middlesbrough, el 2016, amb la cirereta de l’ascens a la primera divisió.

Damià, que és el tècnic ajudant de Carlos Corberán, ha renovat per quatre anys més amb els Baggies. I és que en pocs mesos han passat de dirigir un equip que es trobava en zona de descens a situar-lo en promoció per pujar. La intenció és arribar a la final per l’ascens de Wembley, a finals de maig: «L’objectiu és tornar a la Premier. És un club gran i amb tradició», afirma el figuerenc. «La Championship és considerada la cinquena millor lliga d’Europa, hi ha bons jugadors i, respecte a la Premier, que és més tàctica, té menys ordre».

En cas d’ascens, té clar quins estadis rivals li faria més il·lusionar tornar: «En l’àmbit arquitectònic, el que més impressiona és el del Tottenham. Però més que camps bonics, els que m’agraden són els que tenen esperit, com és el del Crystal Palace i el de Leeds, i on es viu ambient especial, com Old Trafford, Anfield o el del Newcastle».

Tot i haver renovat per quatre anys més, l’exentrenador del Figueres, del planter de la selecció catalana i amb la carrera de CAFE acabada reconeix que «a l’horitzó, vull encaminar la carrera com a entrenador principal». A Anglaterra, l’acompanyen la parella i la filla: «El futbol és molt exigent i necessites la família al teu costat, és molt necessari; vull agrair el suport que sempre m’ha donat la Judit». Quan venen a l’Empordà, tenen la residència fixada a Peralada, el poble que el va veure jugar a la temporada 2002/03 abans de fer el salt a l’elit procedent del Figueres. El pas pel FC Barcelona (2004/06) encara li recorden: «Aquí hi ha molt col·leccionista i al West Bromwich, per exemple, m’he trobat aficionats que em demanen autògrafs amb fotos meves de quan jugava al Barça».

L’Aston Villa, «l’equip de moda»

Qui també té un vincle fort amb Peralada és Albert Carbó. És el seu poble i amb 29 anys va dirigir el primer equip del club peraladenc, a Tercera RFEF, a més d’haver-hi jugat. Ara, en té 32 i el curs passat va entrenar l’Olot, també de Tercera RFEF, fins que el van cessar un mes abans d’aconseguir l’ascens a Segona RFEF.

En l’impàs de trobar un nou destí que el sedueixi, des del gener l’Aston Villa li té les portes obertes. Viu «el dia a dia» del club a la ciutat esportiva, a on «estic veient els entrenaments i com treballen els diferents departaments de l’staff». Rodri, el pare futbolístic de Carbó, ja estava al cos tècnic d’Emery en l’anterior etapa al Vila-real. El guipuscoà se’l va emportar quan, a l’octubre, va deixar el submarí groc per anar a l’Aston Villa. «Tinc la sort de viure, en primera persona, el progrés que està vivint l’equip», afegeix el peraladenc. I és que des que Emery va emprendre el repte, l’equip ha passat de lluitar pel descens a ser sisè: «Des de la seva arribada, l’Aston Villa és el tercer millor de la Premier, és l’equip de moda».

A Àfrica, Granada i Andorra

Carbó explica que des que deixar l’Olot, ara fa un any, «he aprofitat per veure nous mètodes de diferents clubs i seguir treballant i creixent». A més de l’aventura anglesa, els darrers mesos ha estat a l’Àfrica en la captació d’un equip professional i veient com treballa el Granada, l’Andorra i l’Huddersfield Town de Chicho. Té ganes de tornar a entrenar? «Sí, com a primer entrenador o en un projecte com el que estic vivint, que m'il·lusioni i que em motivi».

Chicho, tècnic del Huddersfield que lluita per seguir a 2a

La lliga anglesa també compta amb un representant amb passat al futbol de l’Alt Empordà. Es tracta de Narcís Pèlach Chicho, exjugador del Figueres i exentrenador del mateix club figuerenc i del Peralada. El gironí és el segon entrenador del Huddersfield Town, conjunt de la Championship –rival del West Bromwich de Damià– que lluita per salvar la categoria. Chicho va fitxar pel Huddersfield l’estiu de 2020 quan Carlos Corberán era el primer entrenador. El tècnic valencià és, curiosament, l’actual tècnic del West Bromwich.