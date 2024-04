La selecció olímpica dels Estats Units prepara la participació als Jocs de París a TorreMirona

La selecció olímpica masculina de futbol dels Estats Units ha entrenat durant una setmana a les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata per preparar la participació als Jocs Olímpics que acollirà París els propers mesos de juliol i agost. El grup que entrena Marko Mitrovic s’hi ha allotjat set dies i ha repetit l’experiència que l’any passat van viure al complex de l’Alt Empordà la selecció absoluta de futbol d’Andorra i conjunts professionals com el Montpellier HSC francès i l’Al-Arabi Sports Club de Qatar. L’equip ha aprofitat l’estada per disputar un partit amistós contra Guinea al camp de gespa natural de la mateixa instal·lació. D’aquesta manera, TorreMirona es consolida un any més com a seu per acollir estades de preparació de clubs i seleccions de futbol de primer nivell.

Estats Units ha comptat en aquesta estada amb 22 futbolistes professionals. La meitat d’ells competeixen a la Major League Soccer, la màxima categoria del seu país, mentre que la resta juguen a Europa. Al camp de gespa de TorreMirona, l’equip de Marko Mitrovic va enfrontar-se a Guinea en un partit amistós que va acabar amb una victòria al seu favor (3-0). Griffin Yow (KVC Westerlo), Nathan Harriel (Philadelphia Union) i Johan Gómez (Eintracht Braunschweig) van ser els golejadors. Als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu, el conjunt nord-americà compartirà grup amb França, Nova Zelanda i una tercera selecció que sortirà del play-off de repesca entre un combinat africà i un asiàtic. El seu debut està fixat pel dia 24 de juliol.

Andreu Viladevall, director de l’Hotel TorreMirona Golf & Spa, explica que “estem molt contents de veure com una selecció amb el nom dels Estats Units hagi confiat en nosaltres per preparar l’esdeveniment més important del món de l’esport. Hem compartit uns dies amb una estructura molt professional i estem satisfets d’haver-los tingut aquí”. Afegeix que “experiències com aquestes consoliden la nostra idea de seguir apostant pel segment esportiu i sobretot per desestacionalitzar-lo, el que ens permet créixer i donar feina a més gent durant més temps al llarg de l’any”.

Aquest 2024, al complex empordanès s’hi han allotjat el FC Lausana – Sport suís, el Pio FC masculí i femení de la Kings League i la Queens League, i els Dragons Catalans de Perpinyà de rugbi a 13. Aquest últim club repeteix l’experiència de l’any passat, quan també van fer estada a TorreMirona el Montpellier HSC francès, l’Al-Arabi Sports Club de Qatar, la selecció absoluta femenina de l’Aràbia Saudita, la selecció absoluta masculina d’Andorra, el combinat nacional sub23 de Qatar, l’Sporting Union Agen francès de rugbi i l’equip ciclista AG2R Citroën Team, un habitual del Tour de França.

L’hotel, de quatre estrelles i obert tot l’any, està equipat amb instal·lacions esportives d’alt nivell, entre les quals un camp de gespa natural. Una de les seves especialitats és l’allotjament de conjunts professionals de futbol per fer entrenaments intensius en tots els períodes de l’any, tot i estar obert a d’altres disciplines esportives. Històricament ha allotjat clubs d’arreu del món com el FC Barcelona, Villarreal FC, Girona FC, Gimnàstic de Tarragona, Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, AJ Auxerre, Qatar SC, Halmstads BK, FC Bate Borísov, ADO Den Haag, De Graafashap, SC Young Fellows Juventus, FC Oetwil, Sporting Club, Chongqing Dangdai Lifani i la selecció absoluta de Veneçuela. S’hi sumen conjunts femenins de primer nivell com l’Olympique de Lyon i el Paris Saint-Germain.

Els equips disposen d’un camp de futbol de gespa natural i mides oficials, i també d’un menjador privat amb menús adaptats a les necessitats dels jugadors, una sala de massatges, diverses sales de reunions, una piscina a l’aire lliure, un centre esportiu amb sala de fitness, pistes de pàdel i tenis, una piscina coberta i l’spa Dubhé, que compta amb jacuzzi, sauna, bany de gel i dutxes bitèrmiques.