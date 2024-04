Lattre i Banegas s'imposen a Maçanet de Cabrenys a la segona prova de la lliga de curses OTR & Braves by Brascó

Raül Latre, en categoria masculina, i Marili Yamilet Banegas, en la femenina, són els vencedors de la segona prova de la lliga de curses verticals OTR & Braves by Brascó 2024, competició única en la seva categoria que uneix tres cims emblemàtics de la Garrotxa i l’Alt Empordà. Latre i Banegas van ser els més ràpids en completar el recorregut de la segona de tres pujades verticals, programades durant tot el mes de març a Maçanet de Cabrenys.

Amb 1h 05’23” Raül Lattre ha estat el millor registre entre tots els participants, per davant de Sisu Ventura, amb 1h 05’41”, que es col.loca líder de la general i el corredor local Oscar Sanchez amb un temps final de 1h10’59”. En la categoría femenina Marili Yamilet Banegas reafirma el seu lideratge guanyant les dues proves esportives. Amb temps de 1h14’00” la corredora escalenca, especialista en les proves verticals de trail running s’imposa amb claredat a Cristina Domínguez amb un temps de 1h15’38” i Mireia Perpinyà 1h23’59” per tancar el podi de la Pujada el Moixer de 7km i 970m+.

A la Font d’en xampí a Maçanet de Cabrenys s’han entregat els premis de la primera seu de Beuda-Albanyà amb la pujada vertical MDM 4k i de la segona la Pujada al Moixer.

La tercera prova de la lliga OTR & Braves by Brascó 2024 s'ha iniciat l'1 d'abril -i serà vigent fins el dia 30- amb un recorregut de 4km i 670m+ entre la Selva de Mar i Sant Salvador de Verdera passant, per Sant Pere de Rodes. L’entrega de premis al complexe esportiu El Brascó Cap de Creus és un espai únic on l'esport, l'oci i la gastronomia es troben per fer viure els moments més especials a la meravella paisatgística del Cap de Creus.