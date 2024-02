La primera edició de la lliga de curses verticals OTR & Braves by Brascó Series s’ha posat en marxa aquest febrer. Es tracta de tres curses que cadascú pot fer pel seu compte durant un mes determinat i que uneix tres cims emblemàtics de la Garrotxa i l’Alt Empordà. Els tres recorreguts són: des de Beuda fins a la Mare de Déu del Mont, a Albanyà (febrer), de Maçanet de Cabrenys a l’Alt del Moixer (març) i de la Selva de Mar al Monestir de Sant Pere de Rodes i el Castell de Sant Salvador de Verdera, al Port de la Selva (abril).

Els participants s’hi poden inscriure gratuïtament amb l’aplicació Open Trail Races.

Trofeus per als tres primers classificats

El campionat s'organitza amb la col·laboració d'entitats esportives locals i el suport dels ajuntaments de les respectives localitats per on transcorren els recorreguts, remarcant la importància de la comunitat en aquest esdeveniment. El complex esportiu Brascó, situat a la Selva de Mar, dona nom al Gran Premi i acollirà l'entrega final dels premis. La lliga és accessible a tots els aficionats a l'esport, destacant-se per la seva gratuïtat i obertura. Es dona l'oportunitat a participants de tots els nivells de gaudir de l'esport al màxim, tot sent conscients de la seva responsabilitat personal donada la duresa de les curses.

Com a recompensa per la seva participació els corredors rebran un plat de patates braves en establiments col·laboradors, una iniciativa patrocinada per Patates Torribas. A més, els tres primers homes i dones més ràpids en la classificació general rebran un trofeu.

Els participants es beneficiaran de la tecnologia avançada de l'app OTR (Open Trail Races), l'únic sistema de cronometratge per a curses que genera classificacions automàtiques en passar per cada punt de control. Aquesta aplicació, que combina la intel·ligència artificial amb la supervisió humana, garanteix la integritat i l'autenticitat de les actuacions dels corredors. Per a més informació sobre la lliga, les inscripcions, i els detalls dels recorreguts, podeu entrar al web d’Open Trail Races o descarregar-vos l’app per Android o Apple.