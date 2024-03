L'Escala pot entrar a places de play-off si compleix contra el Sant Cristòfol

L'Escala té l'oportunitat, aquest dissabte a les cinc de la tarda, de col·locar-se per primer cop en places de promoció d'ascens a 2a RFEF. En la seva temporada de debut a Tercera, l'equip costaner continua demostrant que té objectius més ambiciosos que la permanència. Per fer-ho haurà de guanyar al Nou Miramar contra el Sant Cristòfol de Terrassa, quart per la cua.

Si venç, l'equip entrenat per Aday Benítez sumarà ja 39 punts, els mateixos que el Prat, cinquè classificat. L'entrada a places de play-off tindria repercussions negatives pel Peralada, que va caure contra el Vilassar i que tornaria a quedar fora de les places de promoció d'ascens.