Quins equips 'top' opten a les finals del MIC a Figueres aquest dissabte?

La 22a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) acaba aquest cap de setmana amb les finals de totes les categories, que es disputaran a Figueres (dissabte a la tarda) i a Palamós (dissabte a la tarda i diumenge al matí). L'Estadi de Vilatenim acollirà tres de les nou finals que hi ha en joc, una més que l'any passat, aquest dissabte 30 de març: la de la categoria U12 A aleví (17 h), la de la U13 infantil (18.15 h) i la de la U15 cadet (19.30 h).

Els favorits per fer-se un lloc a la finals de Vilatenim i que podrien competir a Figueres durant tota la tarda són: Reial Madrid, Manchester United, Barça, Milan, Atlètic de Madrid, Vila-real, Shakhtar Donetsk, Girona i Andorra. Tots aquests conjunts ja s'han classificats per a les semifinals. Al llarg del matí d'aquest dissabte es decidiran quins dos equips per cada categoria lluitaran pel títol a la tarda a Figueres. Aquestes semifinals es jugaran a les 10 i a les 11 del matí entre Empuriabrava, Roses i Torroella de Montgrí.

En la categoria U12 A, les semifinals són: Reial Madrid-Manchester United i Barça-Next Level. Ambdós partits tindran lloc a Torroella de Montgrí (a les 10 i a les 11 del matí). En aquest cas, hi podria haver un 'Mini Clàssic' a Vilatenim.

En U13 infantil, els quatre conjunts semifinalistes que buscaran un lloc a la final són: Milan-Canários americà i Andorra-Girona. Aquests dos duels es jugaran al matí a l’Aeròdrom d’Empuriabrava (a les 10 i a les 11 h).

I en U15 cadet, dos d'aquests equips jugaran la gran final a Vilatenim: Shakhtar Donetsk-Atlètic de Madrid i Vila-real-Brann noruec. Aquests dos partits es disputaran a l’Estadi de Mas Oliva de Roses (a les 10 i a les 11 del matí).

L'entrada a l'Estadi de Vilatenim serà gratuïta, oberta a tothom i no caldrà reservar entrada.