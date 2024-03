Pep Pagès i Abril Torrent guanyen la Balcó de l’Empordà a Palau-saverdera

El corredor vilabertranenc Pep Pagès i la rosinca Abril Torrent van ser els vencedors, el diumenge passat, de la 9a edició de la cursa de muntanya Balcó de l’Empordà, de Palau-saverdera. L'esdeveniment també tenia distàncies d’11 i 6 km i infantils.

PODIS 21 KM:

M: Pep Pagès · Hèctor Pérez · Àlex Solà

F: Abril Torrent · Paloma Lobera · Jenny Arasil

PODIS 11 KM:

M: Israel Membrive · Javier Vázquez · Bernat Segarra

F: Cristina Domínguez · Júlia Ortega · Sònia Grau

PODIS 6 KM:

M: David Salellas · Adrià Arenós · Pol Najes

F: Naia Liaño · Raquel Aguilera · Ivet Moreta

El podi de la Lliga de curses de muntanya / EMPORDA.INFO

Lliga de curses i Circuit Comarcal de trail infantil

La Balcó de l'Empordà formava part de dos circuits paral·les. Per un costat, era la segona prova de la nova Lliga de curses de muntanya L'Empordà Trail Series by Procasa. La primera prova s'havia celebrat a Llers (Embruixada Trail), al febrer, i l'última serà a Sant Llorenç de la Muga (Fox Trail), el 7 d'abril.

Per l'altre, era la primera prova del nou Circuit Comarcal de trail infantil que organitza el Consell Esportiu de l'Alt Empordà i que consta de quatre curses de muntanya d’entre 300 m i 5 km per a corredors en edat escolar. L’activitat, emmarcada en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, està inclosa en quatre curses per a adults que estan consolidades i que se celebren entre el març i el juny. La resta, seran Fox Trail de Sant Llorenç de la Muga (7 d'abril al matí), Trofeu Brascó de la Selva de Mar (12 de maig al matí) i Entre Castells de Vilajuïga (8 de juny a la tarda).