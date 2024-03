Peralada i l'Escala s'han repartit els punts (1-1) en el derbi altempordanès de Tercera RFEF, disputat aquest diumenge a la tarda en un impracticable camp del Municipal peraladenc. El terreny de joc de gespa natural continua sent un camp de patates des de fa setmanes per la manca de reg i ambdós conjunts s'han vist indisposats per fer circular la pilota.

Amb aquesta premissa, els d'Alex Marsal i els d'Aday Benítez -absent per sanció, el seu lloc l'ha ocupat Botxi- han disputat un duel insípid on les ocasions més clares s'han materialitzat. Després d'una primera part amb poques arribades, a l'inici de la represa han arribat els gols de Marc Padilla i d'Izan González. L'exdavanter del Salamanca ha enfilat tot sol a la porteria i ha batut Nacho amb una picadeta (48') i el migcampista cedit pel Cornellà ha aprofitat una pilota solta en un rebuig d'un córner per batre Jona (58'). Els peraladencs, encara sense els lesionats Micaló i Adri Méndez, han deixat escapar una opció de retornar al play-off, però són setens a un punt de la zona privilegiada. Els escalencs, que recuperaven Rami però que tenien la baixa per sanció de Bastidas, han deixat escapar una ocasió d'or per entrar per primer cop al play-off. Ara, són desens, en plena dinàmica positiva, amb la promoció a un punt i amb el descens a set.