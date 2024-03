Les obres a l’estadi d’atletisme Albert Gurt, de Figueres, és previst que estiguin finalitzades a finals de març. Els treballs coincideixen en plena temporada de pista coberta pels dos clubs de la ciutat, el Club Atletisme Figueres i l’Associació Atlètica Figueres. Ambdues entitats han hagut de readaptar els seus entrenaments en altres punts de la ciutat com les escoles Parc de les Aigües i Maria Àngels Anglada i el camp de futbol La Finca, de la Salle Figueres.

Tot i l’entrebanc que suposa preparar-se a fora del tartan, l’AA Figueres ha obtingut, aquest 2024, un total de nou medalles en els Campionats de Catalunya celebrats a Sabadell. En base, s’han penjat els títols de campions Ada Serrano, Roger Pérez i Idalky Paulino, i Anwae Slilam i Màrius Mills han estat tercers. Cal afegir-hi el bronze obtingut pel figuerenc Pep Bossa, que competeix amb L’Hospitalet, però que entrena amb l’AAF. Tots sis corredors tenen passat recent al CA Figueres, que ha vist com un gruix dels atletes majors de 16 anys marxaven a l’AA Figueres, fundat fa un any per desavinences amb la històrica entitat. I, en categoria màsters, Núria Modolell s’ha penjat un or i una plata, Mariona Garcia una plata i un bronze, i Carlos Moreno, que també defensa els colors de l’Ederki-Caja Rural, una plata.

El club s’està preparant principalment al centre del Parc de les Aigües, a l’espai de grava del pati i a dins del gimnàs. Yassine El Boussetaoui, tècnic del club en la modalitat de tanques i de llisos, explica que «tot i entrenar en aquestes condicions, estem molt contents pels resultats». El principal hàndicap són pels corredors de tanques: «Rellisquen a la terra i hem de mesurar i marca les tanques cada dia». A més, els atletes de salt d’alçada també pateixen en caure «en un matalàs baix i en un espai reduït per fer els passos».

L’entrenador figuerenc considera que «haguéssim preferit que les obres fossin a l’estiu perquè no competim. Però bé, són per una bona causa; tenim moltes ganes d’entrenar en millors condicions i de poder organitzar competicions, ja que fa més de deu anys que no s’organitzen controls».

El Boussetaoui també córrer, però amb el Barça, club amb qui l’AAF hi està associat. El tanquista és un dels entrenadors dels figuerencs juntament amb Augusto Godínez, Marta Ibáñez i Moha Jelassi. Ara fa un any va ser un dels impulsors de la nova entitat d’atletisme: «Hem passat de 30 a quasi 100 socis, la majoria van venir del CAF. Ha estat la millor decisió; ho vam fer perquè els atletes tinguessin millors condicions».

Serrano, cinquena a l’Estatal

Ada Serrano va aconseguir, el cap de setmana passat, una meritòria cinquena posició en 60 metres tanques en el Campionat d’Espanya sub-18 celebrat a Sabadell. La cabanenca es va presentar a la cita com a campiona catalana. Aquest cap de setmana, a València, es disputarà l’Estatal sub-16 amb la participació de Roger Pérez, Anwar Slilam, David Ruiz i Idalky Paulino, que han permès a l’AAF ser considerat el millor equip masculí català de la categoria.

Quasi un milió d’euros en obres

L’Ajuntament de Figueres està destinant 850.000 euros en la renovació del tartan, la instal·lació d’una tanca perimetral i portes automatitzades, entre altres. Els treballs es van iniciar al desembre i el consistori confia que estiguin finalitzades d’aquí a un mes.