El túnel de vent Windoor d’Empuriabrava recupera, aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer, els The WindGames, la competició internacional de paracaigudisme indoor referent al món. Es tracta d’una competició que se celebra per setena edició i que reuneix 180 voladors internacionals procedents d’una vintena de països, d’entre els quals els Estats Units, el Japó, la Xina, el Brasil, Rússia, el Regne Unit i França. Els The WindGames són organitzats per Windoor Empuriabrava i l’última edició va ser el 2019. Després, es va aturar per la covid. El túnel castelloní va reobrir ara fa un any i torna a estar en plena activitat.

La inauguració en la cerimònia celebrada ahir va marcar el punt de partida oficial per a aquest esdeveniment, i va comptar amb la participació d'Anna Massot, alcaldessa de Castelló d'Empúries, Rafael Girón, regidor d'Esports; Núria Escarpanter i Alex Hernández, consellers comarcals, i Vincent Van Laethem, director dels The WindGames. Aquests jocs són similars a uns Campionats del Món que impulsa la FAI (Federació Aeronàutica Internacional). En aquesta edició, els The WindGames també inclouran el Campionat d’Espanya de paracaigudisme indoor. La celebració de la prova esportiva representarà un gran impacte econòmic, reconeixement internacional i afluència turística per a Castelló d’Empúries i per a Empuriabrava, ja que acollirà un miler de persones durant quatre dies. Els organitzadors confien a tenir el valor de l’impacte econòmic un cop celebrada la competició. L’acte serà accessible al públic en l’edifici de Windoor Empuriabrava (des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit els dos dies) i serà retransmesa des del canal de YouTube de l’entitat. Els The WindGames comptaran amb competicions en categoria infantil i adulta, amb voladors que van des dels 8 fins als 60 anys. L’esdeveniment inclou sis disciplines mixtes: VFS, FS, 2way dynamic, 4way dynamic, solo speed i freestyle. Empuriabrava recupera els WindGames amb els millors voladors indoor del món Els voladors del Mundial En l'acte de presentació, Anna Massot va explicar que «estem contents de reprendre els The WindGames. És un esdeveniment molt important i de prestigi que ens converteix en un referent en l’àmbit mundial d’aquest esport. Suposa un turisme esportiu interessant, tindrem esportistes i les seves famílies durant quatre dies al municipi. Això, ens permet dinamitzar i desestacionalitzar el turisme al mes de febrer». Van Laethem considera que en aquest esdeveniment «hi competiran els mateixos voladors que als Mundials. Ens ajuda a posar Windoor i Empuriabrava al mapa del paracaigudisme; volem que Empuriabrava torni a ser el millor centre del món per entrenar-se». Garcia, Hard i Gallego, els tres voladors locals Els The WindGames comptaran amb tres atletes de l’Alt Empordà: el rosinc David Garcia, el castelloní Lewis Hard i el figuerenc Dani Gallego. Garcia, present a l’acte de presentació de l’esdeveniment, hi competirà en 2way dynamic amb el brasiler Mauro Jasmin: «Em quedo en poder-hi aprendre», desitja. L’alhora instructor del Windoor afegeix que el vol indoor «és un esport bastant nou i el practica poca gent professionalment en l’àmbit local, però a poc a poc anem tenint molts joves». El rosinc David Garcia, del «kitesurf», a llençar-se pel túnel de vent