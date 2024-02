La Tercera RFEF, a diferència de totes les categories que hi ha per sota, no descansa per Carnaval aquest cap de setmana. El Peralada i l'Escala, però, han avançat els seus partits, a casa, a demà dissabte 10 de febrer. El conjunt peraladenc rebrà la visita del Rapitenca (16 h), el cuer, i l'escalenc del Girona B (17 h), antepenúltim.

Els d'Alex Marsal, novens, tenen una bona oportunitat per refer-se de les quatre derrotes seguides ja que rep l'últim classificat. No obstant això, no és un cuer ni molt menys enfonsat perquè ha guanyat tres dels últims sis de lliga. El Peralada, en caiguda lliure: quarta derrota consecutiva i sequera golejadora Per la seva part, els d'Aday Benítez, onzens, se'ls presenta una ocasió única per deixar enrere el descens. Reben el filial del Girona, el primer equip que descendiria a la Lliga Elit i que té tres punts menys. En aquest enfrontament l'Escala recupera Josu Currais després d'un partit sancionat. L'Escala continua en ratxa i marxa de Tona amb un punt valuós