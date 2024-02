L'Escala continua amb bones sensacions i ja suma cinc partits consecutius sense perdre. Després de dues victòries seguides a casa, la visita d'aquest matí (11:45h) a Tona, tercer classificat del grup, es presentava difícil, però els d'Aday han tornat a sumar. Els costaners segueixen fent la feina una setmana més.

La primera meitat del partit l'ha dominat l'equip local, tal i com es preveia. No obstant això, l'Escala també han tingut les seves ocasions a peus de Xumi i Fortu. David Aroca, ex del Peralada i el Figueres, s'ha encarregat d'evitar el primer gol escalenc. A la segona meitat el marcador ja s'ha mogut. Ho ha fet Guillem Escarrabill pel Tona, tot aprofitant un refús (60'). Lluny d'enfonsar-se i seguint en la tònica de les últimes setmanes, l'Escala ha treballat per aconseguir l'empat. I ha arribat: l'ha fet Pime (73'), en la seva primera ocasió del partit. El davanter de Santa Llogaia hauria pogut donar-li els tres punts als blaugrana quan ha tornat a marcar cinc minuts més tard. L'àrbitre, però, ha anul·lat el gol per un fora de joc que ha aixecat polèmica. Pocs minuts després el Tona també ha vist com li anul·laven un gol, i el marcador no s'ha mogut més.

L'Escala es troba en dotzena posició a Tercera RFEF, després de perdre una posició per la victòria del Badalona. L'equip té quatre punts de marge sobre el descens, que marca el Vilafranca. Els del Penedès, això sí, encara poden sortir-ne si guanyen el seu partit d'aquesta tarda. El partit de la setmana vinent es disputara dissabte a les 17h i promet emocions fortes: l'Escala s'enfrontarà al Girona B, que suma tres punts menys a la classificació. Un derbi gironí que pot marcar la permanència a Tercera.