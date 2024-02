Ni a casa, ni a domicili. El Peralada va encetar l'any amb l'oportunitat de consolidar-se com a equip de play-off, però una ratxa negativa de quatre derrotes seguides l'està allunyant de les places de promoció d'ascens. Els xampanyers han caigut aquest migdia contra el Prat, quart classificat, en un altre partit on no han pogut marcar ni un gol.

El Peralada ha tornat a pagar de valent un mal inici de partit. La setmana passada l'Olot va avançar-se al primer minut i, avui, el Prat ho ha fet al minut 4. El gol l'ha fet Guillem Coro i li ha donat ales als pratencs, que han pogut encarar tot el matx veient-se per davant. El Peralada ha lluitat per l'empat i ha gaudit d'ocasions clares, la majoria protagonitzades per Ferran Lopez, però la malastrugança de cara a porteria s'ha allargat un cap de setmana més. En una repetició gairebé idèntica del guió contra l'Olot, els locals han sentenciat el partit amb un gol de Tomas Peñalba a les acaballes (84').

Als d'Àlex Marsal necessiten una reacció per tornar-se a enganxar a l'objectiu de l'ascens i no hi haurà millor oportunitat per fer-ho que contra el cuer de Tercera. El Peralada rebrà la Rapitenca el dissabte vinent (17h) en busca de tornar a veure porteria i recuperar l'efectivitat com a local.