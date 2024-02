A Tercera Catalana, la segona derrota consecutiva del líder, el Sauleda, ha animat els seus immediats perseguidors a lluitar pel títol de campió. El Sant Pere Pescador el va tombar (0-1) el dissabte passat i se li ha col·locat just darrere seu, a només un punt. Aquest era un partit vital pels nois de Jordi Vilà Trona per aspirar a la primera posició i no van fallar. Un solitari gol de Younis El Khedar al minut 30 va ser suficient perquè els tres punts marxessin a terres santperenques. El conjunt groc-i-negre es va refer de la derrota el cap de setmana anterior amb La Punxa i va recuperar sensacions amb la sisena victòria en els últims set partits.

L’Empuriabrava-Castelló B tomba la imbatibilitat del líder Sauleda Qui s'estira els cabells per la derrota del Sauleda és el Roses City. Els nois d'Enzo Galli van desaprofitar una oportunitat d'or ja que una victòria davant el Monells l'hauria situat com a líder de Tercera Catalana per primer cop aquesta temporada. A l'hora de la veritat, però, els citizens van perdre contra el Monells (1-3), un rival que s'ha animat a la festa i que ja és quart a la classificació. A més dels rosincs, l'Agullana i el Portbou tampoc van aprofitar l'ensopegada dels de Palafrugell per segona setmana seguida: els alberencs no van passar de l'empat (1-1) davant l'Empuriabrava-Castelló B, que venia de guanyar el líder; i els fronterers van perdre un partit boig al camp de La Punxa (5-3), de Palafrugell, en un duel que va acabar amb nou jugadors i on el pitxitxi altempordanès Torque va tornar a mullar. El Llançà, al límit del descens A la zona baixa, l'Alt Empordà de Peralada posa el Llançà en un embolic després de superar-lo 0-2, ja que el deixa a només un punt del descens. I, el Base Roses i el Roses B, agafen vida després de superar, per 1-0, el Mont-ras i el Bàscara.