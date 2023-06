La 12a edició dels Premis Amos de l’Àrea, la gala del futbol de l’Alt Empordà, va tornar a posar el focus en els jugadors i les jugadores més encertats a les categories territorials. Una vintena de Pitxitxis i Zamores del futbol amateur van desfilar per l’Auditori dels Caputxins, de Figueres, el dijous passat, per recollir el trofeu que els acredita com els més efectius i els més sòlids de la temporada. L’esdeveniment, impulsat des dels inicis, el 2012, pel Setmanari de l’Alt Empordà i per Prensa Ibérica, comptava amb el patrocini de Garatge Sala Jeep Avenger i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres.

Un total de nou clubs de la comarca van tenir premiats. Entre els noms propis, hi havia el del porter osonenc del Peralada David Aroca, que va recollir el sisè trofeu consecutiu; el del porter del Portbou Javi Tijera, que ja havia recollit el guardó en la primera edició, el 2012; el del davanter de l’Esplais Hossni Jelleun i el de l’Alt Empordà de Peralada Isma Chaabouchi, els dos màxims golejadors del futbol gironí d’enguany. També el de la davantera experimentada del Camallera Barbara Helena Pietryka, que per segon any seguit ha superat la barrera dels 30 gols en la categoria amateur futbol-7.

Els guanyadors

Els pitxitxis d’aquest any són: Sergi Solans (Peralada/Tercera RFEF), el vilafantenc Pep Roca (Lloret) i Pime (Figueres/Primera Catalana); Ali Gueye (Roses/Segona Catalana); Isma Chaabouchi (Alt Empordà de Peralada/Tercera Catalana); Hossni Jelleun (Esplais/Quarta Catalana), Lauri Rey (Figueres/Primera Catalana), Inés Ekomo (Roses/Segona Catalana) i Helena Pietryka (Camallera/Amateur F-7). Els porters més sòlids -que per optar als guardons havien de disputar com a mínim la meitat dels partits- han estat: David Aroca (Peralada/Tercera RFEF), Nacho Ferretti (L’Escala/Primera Catalana), Manel Sánchez (Marca de l’Ham/Segona Catalana), Javi Tijera (Tercera Catalana), Boque (Roses B/Quarta Catalana), Fatu Balde (Figueres/Primera Catalana), Meritxell de Palol (Roses/Segona Catalana) i Queralt Frigola (Camallera/Amateur F-7).

Centenari Camallera i premi arbitral

Paral·lelament, el premi especial Garatge Sala Jeep Avenger va reconèixer la trajectòria del futbolista figuerenc Sergi Arranz. A més, hi va haver un reconeixement per al jove àrbitre Deray Palou Bayona, que està lluitant contra una malaltia, i per al Club de Futbol Camallera pel seu centenari.

El tortosí Juanjo Rovira, director del torneig de futbol base internacional MICFootball, va ser el ponent convidat. Entre els assistents a la gala, i que van lliurar alguns trofeus, hi havia els seus amics Pere Gratacós i Arseni Comas, que van ser jugadors i entrenadors del Figueres i del filial del Barça, a més de dirigir la selecció catalana absoluta. També Quim Ferrer, excompany seu i que havia arribat a ser Zamora de Segona Divisió A a la dècada dels vuitanta.

L’acte va estar conduït per la periodista Gemma Alegrí. El director de l’Empordà, Marc Verdaguer, va destacar que «aquests premis són importants» perquè «el futbol comarcal fomenta el sentiment de pertinença a l’equip de cada poble». Manel Català, secretari del Consell Esportiu de l’Alt Empordà, va ressaltar que «aquests premis representen els valors esportius i educatius que cada premiat ha adquirit». L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef (alhora diputat d’Esports, en funcions, de la Diputació de Girona), va estar acompanyat pels regidors Pere Montserrat i Gemma Gironella i va remarcar que «el futbol és l’esport amb més llicències a l’Alt Empordà i no para de créixer».

Sergi Arranz s’acomiada del futbol després d’anotar més de 230 gols

El figuerenc Sergi Arranz ha estat un dels golejadors del futbol català més destacats de l’última dècada. Amb 33 anys, el pistoler ha plegat per centrar-se en un projecte propi, ja que ha inaugurat la clínica dental Sergi Arranz Smile Studio, a Barcelona. Als Amos de l’Àrea va estar acompanyat pels seus pares i pel seu amic Albert Carbó, exentrenador del Peralada i extècnic seu a l’Olot. Va rebre el premi a la trajectòria Garatge Sala Jeep Avenger, que li va lliurar Dani Sala, gerent de Garatge Sala.

Arranz ha penjat les botes al Sant Andreu després de marcar prop de 240 gols en 11 clubs i en 15 temporades: «Han estat 30 anys molt bonics; espero que el futbol empordanès continuï molt enèrgic». A l’acte, l’alcalde de Figueres Jordi Masquef va dir que «tenia l’anhel que acabés la carrera a Vilatenim». Jordi Bonet també va recordar el seu pas per la selecció catalana amateur. El vicepresident de l’FCF i delegat a Girona, el directiu Carles Mallart i el subdelegat Manuel Núñez li van regalar una samarreta de la selecció.