El futbol altempordanès perdrà un dels seus entrenadors més significatius a partir de la temporada vinent. Pepe Mesas (1959) ha decidit deixar les banquetes als 63 anys i després d’estar-ne 29 dirigint consecutivament. L’entrenador de Sant Miquel de Fluvià haurà acabat la carrera al club del seu poble, a Quarta Catalana. Mesas també ha dirigit, durant la seva trajectòria, Bisbalenc, Bàscara, Navata, Esplais, Agullana i futbol base del Figueres, Peralada, Llagostera i la Jonquera.

Mesas explica que «és un adeu definitiu. He decidit plegar perquè són molts anys entrenant, estic una mica cansat i m’agradaria estar més amb la família. M’ho he passat molt bé amb tots els equips a on he estat, he gaudit molt i he conegut molt bona gent». El fluvianenc ha dirigit com a màxim a Primera Regional i un dels èxits que en guarda millor record és «l’ascens a Primera amb el Bisbalenc». A Primera, també va dirigir el Sant Miquel i amb l’Agullana va disputar la promoció d’ascens per pujar a Segona Catalana. I a partir d’ara, què? «Aniré a veure algun partit de tant en tant».