Erica Herman ha demandat la seva exparella, Tiger Woods, per assetjament sexual, segons reflecteix un expedient judicial presentat divendres per l’advocat de la dona. La cadena CNN assenyala que s’hi indica que l’esportista va decidir entaular una relació sexual amb la seva empleada i després la va obligar a firmar un acord de confidencialitat al respecte o, altrament, seria acomiadada de la feina.

Herman treballava en un restaurant del sud de Florida, The Woods Jupiter, propietat de l’esportista. «Un cap que imposa diferents condicions de treball a la seva empleada per la seva relació és assetjament sexual», afirma l’advocat de Herman, Benjamin Hobas, en la demanda presentada a Florida.

Al març es va fer públic que l’exnòvia del golfista nord-americà, amb qui va mantenir una relació de sis anys, va presentar una demanda contra l’esportista davant els tribunals per mirar d’anul·lar un acord de confidencialitat que, segons va assegurar, la va obligar firmar al començament de la seva relació, l’agost del 2017, i que ara, després de la seva separació, l’hi vol imposar de forma indeguda.

El document també al·lega la suposada posada en marxa d’un «pla» utilitzat contra Herman l’any passat quan Woods li va demanar que fes les maletes per a una escapada de cap de setmana a les Bahames. Herman va assegurar que els assistents de Woods la van convèncer l’octubre passat perquè fes les maletes i se n’anés «de vacances curtes» sense el golfista, i la van portar a l’aeroport, on li van dir que no podia tornar a la casa.

La dona va al·legar que un dels advocats del golfista fins i tot la va rebre a l’aeroport amb una proposta per resoldre qualsevol problema pendent entre Tiger Woods i ella.