Queden vuit jornades per acabar la fase d’ascens a Primera Catalana i el Roses es confirma com l’equip més en forma, ja que lidera en solitari el grup amb 10 punts de marge respecte al quart classificat, primer equip que a priori no ascendiria. Un dels tres bitllets directes d’ascens té molt color blau-i-taronja després del darrer triomf, el diumenge passat a casa davant el Torroella de Montgrí (3-1). Un doblet de gols del pitxitxi Alioune Gueye, que ja en duu 22, i un altre de Moussa Chaatouf van deixar els tres punts a Mas Oliva. En aquest partit van tornar a disposar de minuts els dos fitxatges de la fase d’ascens, el migcampista Galder Oronoz (l’Escala) i el davanter Neo Requena (Selvatans).

Després de Setmana Santa, el conjunt d’Eric Pérez pot donar gairebé l’estocada definitiva perquè rebrà el Blanes, quart classificat. El play-off d’ascens acabarà el 4 de juny, però el Roses, si manté aquesta línia, podria celebrar que és de Primera Catalana durant el mes de maig.