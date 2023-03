Gairebé un mes des que va esclatar el cas Negreira pel pagament del Barça al llavors vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) és el que ha necessitat el Madrid per trencar la seva política de silenci. Fins ara el club blanc no havia emès cap comunicat ni s’havia pronunciat sobre aquest tema i es va negar, a més, a firmar la nota emesa per LaLiga que portava el suport de 18 dels 20 equips. Tots menys el Barça i el Madrid. Però Florentino Pérez, el president de l’entitat madridista, ha canviat d’estratègia.

«Davant la gravetat de les acusacions formulades per la Fiscalia de Barcelona contra el FC Barcelona i dos dels seus presidents per les sospites fundades de corrupció i les seves relacions amb qui va ser el vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, José María Enríquez Negreira, el president ha convocat amb caràcter urgent la junta directiva demà diumenge, 12 de març del 2023, a les 12 del migdia a fi de decidir les accions que el Reial Madrid consideri oportunes en relació amb aquest tema», ha informat el club blanc, que mostra, i de manera molt rotunda, el seu canvi d’opinió. Comunicado Oficial. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 11 de marzo de 2023 Passa Florentino del silenci als fets. Primer amb aquest comunicat. I aquest diumenge, després de la reunió urgent de la directiva, es veuran els següents passos que adoptarà el Madrid sobre l’escàndol que involucra quatre presidents del Barça (Gaspart, Laporta en la seva primera etapa, Rosell i Bartomeu) en el pagament de gairebé 7 milions d’euros, segons la investigació de la Fiscalia de Barcelona, al llavors vicepresident del CTA.