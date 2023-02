El Peralada continua entossudit amb la promoció d’ascens a Segona RFEF i el diumenge passat no només va conservar el privilegi, sinó que va escalar un lloc a la classificació de Tercera RFEF. I això que en els tres minuts del final del partit el panorama va canviar de dalt a baix. Els peraladencs ja són quarts classificats gràcies a un gol al minut 87 de Sergi Romero contra la Muntanyesa (1-0), rival a qui precisament han pres aquesta plaça. Ara bé, fins al minut 86, amb 0-0 en el marcador, els altempordanesos es trobaven fora del play-off i la diana salvadora del capità els va fer entrar de nou. Un altre gol agònic al Municipal de Peralada, després del d’Alan Baró en l’anterior partit contra L’Hospitalet. El coixí és de només un punt, però els de Miquel Àngel Muñoz, que només han perdut un dels últims deu partits, mantenen l’idil·li.

Davant els de Nou Barris, el partit va ser igualat i el Peralada va merèixer la victòria. Micaló i Alan van posar perill a la porteria rival al primer temps, malgrat que l’inici de la represa va ser dels visitants, que es presentaven amb l’absència sensible del pitxitxi Velillas. Però els verd-i-blancs van reaccionar a la recta final i al minut 77 Marc Nierga va fallar un penal. Quan l’equip s’estirava els cabells per l’ocasió perdonada pel copitxitxi, va arribar el gol de Romero, rematant amb el cap una centrada per l’esquerra de Llorenç.

Pròxim partit al camp del líder

El Peralada, ja sense el davanter Moha, fitxat per l’Escala, viurà el descans de Carnaval amb un somriure d’orella a orella. El retorn a la competició serà el 26 de febrer al camp del ni més que menys líder, l’Europa, que prové de Segona RFEF. Els graciencs ocupen el primer lloc amb quatre punts de marge respecte al Sant Andreu i al Nou Sardenya no han perdut cap partit. Els peraladencs intentaran ser el primer equip que assalta el camp barceloní.