El FC L'Escala, líder de Primera Catalana, ha fitxat Moha Abouhafs, davanter del Peralada, equip de Tercera RFEF. El jugador olotí, de 24 anys, havia jugat 15 partits i havia anotat 1 gol en aquest mig any amb els peraladencs i ha optat per canviar d'aires per disputar més minuts. L'ex del Banyoles i del planter de l'Olot és el segon fitxatge del mercat d'hivern de l'Escala després del migcampista ofensiu Pau Morer (Sant Andreu). Per la seva part, la UE Figueres, segon classificat de Primera Catalana, per darrere el líder, va anunciar ahir la baixa del porter Mario Mendoza, que després de tres temporades marxa a la recerca de més minuts. Ara, els figuerencs es queden amb Albert Quintanas i Ian Doré com a porters.