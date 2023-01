El títol de campió de Primera Catalana i la plaça d’ascens a Tercera RFEF tot apunta que serà cosa de tres. L’Escala segueix una setmana més com a líder indiscutible, però després de la derrota a Vilatenim no va poder superar el Can Gibert (0-0). L’ensopegada anxovera la va desaprofitar el Figueres, capaç, en una sola setmana, de vèncer al líder a perdre al camp del cuer, el Mollet (1-0), en els darrers instants. Les no victòries altempordaneses les ha aprofitat el Granollers per col·locar-se en segon lloc, a cinc punts de l’Escala.

El conjunt d’Arnau Sala, de nou com a local a Vilamalla mentre perduren les obres d’instal·lació de la gespa artificial al Nou Miramar, va estar desencertat i les ocasions més clares van ser de Fortu, que recuperava la titularitat, i de Pau Morer, amb una falta que va topar contra el pal. Per la seva part, els d’Arseni Comas van pagar molt cara l’expulsió de Pepu Soler per dues grogues al minut 43 de la primera part. El partit va tenir escasses ocasions i tot i intentar-ho amb inferioritat a la represa, el Mollet va ser qui va foradar la xarxa, al minut 87. L’Escala, campió d’hivern, iniciarà la segona volta aquest diumenge (12 h) davant el Manlleu –en un principi, de nou a Vilamalla–, i el Figueres ho farà el dissabte (17 h) a Torelló. Ousman torna al Figueres Al camp del Mollet, pel Figueres va debutar Ousman Touray, tercer reforç d’hivern. El davanter gambià estava sense equip i ha iniciat una segona etapa a la Unió, ja que entre les temporades 2019-21 va anotar 8 gols en 52 partits.