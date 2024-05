Una guia dota de recursos els docents per ajudar a integrar el teatre a l’educació

Fa tres anys, l’escola Josep Peñuelas de la Jonquera va contactar amb l’Aula de Teatre de Figueres per demanar-los suport a l’hora de fer avançar el projecte teatral del centre perquè «ells, com a docents, havien esgotat els recursos dels quals disposaven». En diferents sessions, van treballar deu eines i el resultat va ser tan bo que va sorgir la idea de fer-ne una guia que fos un punt de trobada entre el teatre i l’educació. «Vam veure que hi havia una necessitat d’ordenar una mica com es pot treballar el teatre a l’aula, de manera que els infants aprenguin alguna cosa del món teatral i que, al mateix temps, el teatre els aporti alguna cosa dins l’àmbit acadèmic», explica Ivette Baguer, coordinadora pedagògica de l’Aula i responsable de la redacció de la guia, d’accés gratuït, 10 eines per treballar el teatre a les aules, que es presenta dijous, a dos quarts de sis de la tarda, amb un format taller, a l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres. Els docents interessats poden inscriure’s a través del web aulateatrefigueres.cat.

La guia, que s’obre amb una breu introducció i explicació del contingut, dona als lectors deu recursos i, en cadascun d’ells, s’inclou una explicació i com treballar-los a través d’activitats i jocs. Els recursos que inclou la guia són l’escolta activa, el ritme, la narrativa escènica, el personatge (la biografia), el personatge (la corporalitat), l’espai, la veu, les emocions, l’imaginari i la improvisació. Dins l’apartat del joc, s’inclou com adaptar-lo a les diferents edats i les necessitats educatives que requereixin els alumnes. A més, també es parla de com els beneficia en el seu dia a dia. «Es vol fer entendre que el teatre pot ser una eina per ensenyar o aprendre moltes altres coses», explica Yvette Baguer qui afegeix que ja existien llibres d’activitats i jocs per fer teatre, dirigits «a ser un bon actor o a passar-ho bé», però no n’havien trobat cap que posés el focus «en què aporten en l’educació i el creixement integral de l’infant».

La guia és gratuïta, és a dir, no és d’ús comercial, i es pot consultar íntegra al web de l’Aula de Teatre de Figueres o obtenir-la en PDF prèvia sol·licitud. La guia neix fruit d’un treball col·lectiu. Tot i que Ivette Baguer l’ha redactat, recull les experiències educatives de Baguer i Laia Alsina, les dues professores del projecte, i sota la coordinació tècnica de Marià Llop, director de programes de l’Aula. Enguany, el centre, a més, ha vist estendre com mai els seus projectes educatius a diferents centres de la comarca: l’escola de la Jonquera, les dues escoles de l’Escala i l’institut Cap Norfeu de Roses. També han col·laborat amb Agitart en el projecte Mapa de Ball a l’institut de la Jonquera.