El Peralada gaudirà les vacances de Nadal situat en cinquè lloc de Tercera RFEF, en places de promoció d’ascens a Segona RFEF i amb tres punts de coixí respecte al seu immediat perseguidor, el Girona B. Els nois que entrena Miquel Àngel Muñoz han acabat el 2022 a l’alça, puntuant al complicat camp del Sants (0-0) i encadenant cinc jornades consecutives sense conèixer la derrota. Dels últims vuit partits de l’any, només n’han perdut un, contra la Grama (2-1), i tot i que el líder Europa està escapat, segueixen flirtejant amb la segona posició.

Al camp de l’Energia, la millor parella golejadora del grup (Marc Nierga-Serg Solans) es va quedar sense marcar, però va ressaltar la tasca defensiva, amb un David Aroca molt segur en les sortides per alt i que encadena quatre partits seguits amb la persiana baixada, sumant un total de 396 minuts sense encaixar (el darrer va ser el 20 de novembre contra el Tona). En aquest partit va reaparèixer Pol Gómez, absent un partit per sanció, i que ha jugat tots els minuts de la lliga excepte el que li va tocar descansar per acumulació d’amonestacions.

Retorn el 8 de gener

El primer partit del 2023 del Peralada serà el 8 de gener al camp del Sant Cristòfol, de Terrassa, equip que és segon amb dos punts més que els verd-i-blancs. Aquest enfrontament se’l perdrà el central Alan Baró, que va veure la vermella contra el Sants.