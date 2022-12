El Setmanari de l'Alt Empordà publica, en aquesta edició (del 13 al 19 de desembre) les fotografies de tots els equips del Futbol Club Sant Pere Pescador i del Club Bàsquet Castelló d'aquesta temporada i el nom dels jugadors i dels tècnics. Els santperencs són presidits i coordinats per David Llach i disposen de vuit equips entre caganius i el primer equip masculí, situat a Tercera Catalana. Els castellonins disposen de quatre conjunts i tenen Josep Roca com a president i Lídia Campsolinas com a coordinadora.