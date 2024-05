El nou restaurant dels germans Roca ja té data d'obertura

El projecte dels germans Roca a La Fortalesa, a Sant Julià de Ramis, ja té data d'obertura. Aquest 16 de maig posen en marxa Esperit Roca, un espai que es convertirà en un centre gastronòmic i cultural. Un "projecte ambiciós i emocionant" que neix "després d'un plantejament pausat, il·lusionant i saborós", i que compta amb diversos elements, segons han explicat els tres germans roca, Jordi, Josep i Joan en un comunicat. De moment, el projecte cintempla una estada d'onze anys en aquest espai privilegiat i és fruït de més d'un any de reflexió i estrudi amb detalls per analitzar cada racó per detectar què i com es posava i quan entrava en funcionament.

El primer a obrir les seves portes serà el restaurant Esperit Roca, amb una proposta que es basarà en la reinterpretació de plats icònics d'El Celler de Can Roca. Serà, doncs, la continuació del Mas Marroch , a Vilablareix, que a partir d'ara es dedicarà exclusivament a esdeveniments i casaments. Esperit Roca oferirà dos menús degustació: el "6/2", amb 6 plats salats i 2 postres, i el "2/6", amb 2 plats salats i 6 postres. També es podrà menjar a la carta. Estarà situat a la planta baixa de la Fortalesa.

Un celler amb més de 80.000 ampolles

En la cúpula, situada en el centre del castell, s'ha situat un espectacular celler amb més de 80.000 ampolles que s'haurà de travessar per entrar en el restaurant.

En el mateix espai es podrà visitar ‘Exposició CCR. Cuina. Consciència. Recerca', una mostra oberta al públic general que narra la trajectòria d'El Celler de Can Roca en els últims 38 anys. Realitza un recorregut visual que reflecteix l'evolució d'un somni, el dels germans Roca, que s'ha convertit en realitat, a través de les seves línies creatives.

El I+D de la destil·leria, una botiga i un hotel

I a pocs passos d'aquí també es podrà visitar, el I+D de la destil·leria Esperit Roca, on preparen els destil·lats i licors de la cuina líquida d'El Celler de Can Roca, amb la intenció de destil·lar el paisatge de la nostra proximitat. En aquest espai també hi haurà una botiga en la qual podran trobar productes dels projectes que han creat com a Casa Cacao, Rocambolesc, la destil·leria Esperit Roca i Roca Recicla, així com els seus llibres i màrqueting d'El Celler de Can Roca.

L'hotel de quatre estrelles superior

En la part superior del castell hi haurà l'Hotel Esperit Roca (un quatre estrelles superior), amb 15 habitacions que coronen el puig dels Sants Metges. Un hotel en el qual podran gaudir de la calma de l'espai, envoltat d'unes espectaculars vistes 360° en el territori que envolta Girona. El lloc ideal per a descansar, desconnectar i gaudir d'unes instal·lacions úniques a pocs quilòmetres del centre de la ciutat. Els jardins, juntament amb la piscina a l'aire lliure, converteixen a l'hotel en "un oasi de tranquil·litat", segons els tres germans. L'hotel obrirà, si res es torça, aquest mes de juny. El restaurant, que havia acollit el projecte A Tempo de Jordi Cruz, serà un establiment exclusiu per als clients de l'hotel.

En definitiva, i tal com expliquen els germans sobre aquest projecte al qual tenen "moltes ganes de donar-li vida saborosa", "el castell de Sant Julià de Ramis serà el seu "emplaçament per a seguir l'avanç i els nous reptes de creixement conceptual, espiritual, lúdic. Un espai on fer créixer els nostres equips, activar el talent intern i construir un escenari gastronòmic".