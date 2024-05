Badosa anuncia la seva ruptura amb Tsitsipas: "Hem decidit separar els nostres camins de manera amistosa"

La història d'amor de Paula Badosa, begurenca, i Stefanos Tsitsipas ha arribat a la seva fi. Així ho ha confirmat la tennista catalana nascuda a Nova York a través del seu compte d'Instagram. "Després d'una gran consideració i de molts moments preciosos junts, hem decidit separar els nostres camins de manera amistosa", assegura Badosa en un missatge que ha provocat un gran renou en les xarxes socials.

"Hem compartit un camí ple d'amor i aprenentatge i, ara, com a amics amb gran respecte, decidim seguir cadascú pel seu costat", afegeix la tennista de Begur, que compta amb més d'un milió de seguidors en Instagram.

La ruptura es produeix dies després que es difonguessin imatges de tots dos pels carrers de Madrid en les quals no van faltar arrumacos, abraçades i petons. Aquestes fotografies no feien presagiar la ruptura confirmada aquest diumenge. La parella de moda en el món tenístic dels últims mesos ja és història.

La 101 del món

En el torneig espanyol, Tsitsipas es va estavellar en primera ronda davant Thiago Monteiro després de coronar-se a Montecarlo i jugar la final de Barcelona, mentre Badosa continua intentant recuperar la seva millor versió després d'un temps llastrada per les lesions que l'han portat fora del top-100 mundial. Ara ocupa el lloc número 101.

El romanç entre l'espanyola, de 26 anys, i l'hel·lè, de 25, va començar al maig de 2023, fa just un any. Com a mostra del seu amor tots dos es van crear un perfil comú en Instagram que ja ha desaparegut. Tots dos competiran en els pròxims dies en el Masters 1.000 de Roma.