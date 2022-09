Un altre dels equips que enguany competirà a Segona Catalana és la UE Marca de l’Ham. El club de Figueres que la campanya anterior va salvar la categoria a les últimes jornades de la temporada ha renovat peces importants de la plantilla, però també ha efectuat canvis importants en l’estructura del primer equip.

Novetats a la banqueta

Aquest any l’encarregat de marcar l’estil de joc de l’equip serà Jose Antonio Garcia. L’entrenador va firmar aquest estiu passat amb el club del barri de Figueres. Amb molta experiència dirigint equips, Garcia imprimirà caràcter a un grup de futbolistes que acumulen experiència i que han renovat com per exemple Jose Morata i Víctor Garcia. Al club també s’ha treballat per dur a terme incorporacions de jugadors joves.

A la UE Marca de l’Ham són molt conscients de la seva realitat i saben que aquesta no serà una temporada fàcil. El vicepresident Sergi Macarro declarava que «Per nosaltres no és senzill competir amb equips com l’AE Roses o la Jonquera, som un grup d’amics... No tenim els mateixos recursos que altres clubs de la zona, això és evident, tot i això, al nostre club sempre ho donem tot» declara el vicepresident.

Macarro, que està a la junta directiva de la UE Marca de l’Ham des de ja fa molts anys, veu l’equip amb opcions de fer un bon any, «hem renovat força jugadors, aquesta era la nostra idea. També hem fet fitxatges importants de joves provinents del CF Peralada i altres clubs de la comarca».

El club que és molt fidel a la seva filosofia fa anys que treballa amb les idees clares. A la Marca de l’Ham saben que cal ser constant i donar pas als joves. Per aquesta raó fa uns anys el club va crear dos equips formatius que aquest any ja són infantils i competiran a futbol 11.