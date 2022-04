Juan Carlos Unzué ha donat, aquest migdia a l’hotel Evenia Olympic de Lloret de Mar, la benvinguda a voluntaris i organització del MICFootball amb una conferència sobre la vida un cop li van diagnosticar la malaltia de l’ELA. A la mateixa setmana que s’inicia la 20a edició del torneig internacional de futbol base a la Costa Brava, Unzué ha explicat com li afecta una malaltia neodegenerativa que li genera atròfia muscular “a braços, mans i cames”. L’acte estava inclòs en el marc de la jornada de formació ‘Esport i vida’ amb el suport de la Diputació de Girona i Vibliotec. Ha comptat amb la presència de Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar i diputat de la Diputació de Girona, David Bellver i Juanjo Rovira, president i director del MICFootball, l’atleta Jose Luis Blanco i els més de 200 voluntaris i organitzadors del torneig, entre altres.

Al gener de 2018, Unzué va començar a notar els primers símptomes: “Un cansament extra que no era habitual, acumulava molta fatiga quan anava amb bici”. Qui va ser porter i entrenador d’equips com el FC Barcelona, CA Osasuna, Real Club Celta, CD Numància o Girona FC ha confessat que el positivisme que desprèn tot i patir “una malaltia incurable amb 3-5 anys d’esperança de vida” es deu a què “em segueixo comportant com abans del diagnòstic, és la meva forma de ser i d’actuar. A l’ELA sé que no la puc controlar ni canviar; l’he acceptat com a part de la meva vida de la mateixa manera que altres frustracions i èxits de la meva carrera”. Preguntat pels assistents si tenia por a la mort, ha expressat que “la mort és part de la vida. Més que el temps que em queda, el que em preocupa és que el que em queda tingui sentit fins a l’últim moment”.

Unzué ha recordat que “quan em van diagnosticar la malaltia el doctor em va dir que no tindria cap problema per seguir entrenant, ja que no havia de fer un esforç físic. Però sortint del Girona vaig prioritzar la meva salut perquè també em van diagnosticar un càncer de pròstata. Després he volgut aprofitar l’altaveu que tinc perquè a la gent no li passi com a mi el dia del diagnòstic, en què l’ELA era una desconeguda. Em sento un privilegiat per a fer que l’ELA sigui més visible i tingui més recursos pels meus companys d’equip”. Durant aquest període ha presentat un llibre, un documental i ha fet diferents xerrades. Dels “aprenentatges de la vida”, ha recomanat “aprofitar el present el màxim possible, és l’únic que tenim garantit”, i ser “empàtics” i també “atrevits i valents, llançar-se a la piscina a per els objectius”.

Juanjo Rovira, director del MICFootball, ha agraït l’assistència d’Unzué, que ahir va fer la sacada d’honor en el partit CA Osasuna-Deportivo Alavés: “Ha estat brutal, una autèntica lliçó de vida i que recordarem sempre. Unzué transmet uns valors que també els volem traslladar al MIC dia a dia”. Jaume Dulsat, alcalde de Lloret i diputat de la Diputació de Girona, també ha destacat que Unzué “ens dona una lliçó de vida, és un exemple. Té tota la determinació, positivisme i ganes de somriure tot i les circumstàncies que pateix”.

El MICFootball, aquesta setmana a 33 seus gironines

La 20a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) tindrà lloc entre el 12 i el 17 d’abril en 33 seus de les comarques gironines. El torneig, reconegut com un dels més prestigiosos del món, torna tres anys després a la Costa Brava amb l'assistència de 300 equips de 24 països i de 6.000 participants que es repartiran en 9 categories (des de l’U12 fins a l’U20, entre futbol base masculí i femení).