La 20a edició del torneig internacional MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) s’ha presentat avui a la seu de la Diputació de Girona amb la presència d’Àlex Baena, futbolista del Girona FC. El torneig es disputarà la setmana que ve, del 12 al 17 d’abril, a la Costa Brava, i les inauguracions es desdoblaran entre Figueres –escenari principal-, Palamós, Lloret i l’Estartit. Roses serà la novetat de les 33 seus gironines que en formen part. El torneig torna tres anys després amb l'assistència de 300 equips d’uns 30 països i de 6.000 participants que es repartiran en 9 categories (des de l’U12 fins a l’U20, entre futbol base masculí i femení).

El MICFootball, reconegut com un dels tornejos de futbol base més prestigiosos del món, té com a padrins d’aquesta edició Àlex Baena, jugador del Girona FC cedit aquest curs pel Villarreal CF, i Nico González i Aitana Bonmatí (FC Barcelona), assistents a la presentació de la setmana passada a Barcelona. Baena, que va jugar el MIC el 2013 amb l’aleví del Villarreal, ha recordat avui que “tinc molt bon record del MIC, és un aparador, un torneig que té molt reconeixement i d’on han sortit referents en l’àmbit mundial. Quan em van proposar de ser el padrí d’aquesta edició no ho vaig dubtar”. El Girona és el quart classificat de Segona Divisió A (LaLiga SmartBank) i està situat en zona de play-off i amb opcions d’ascens directe: “No renunciem a l’ascens directe, estem treballant i retallant el màxim de punts possibles per poder lluitar-lo fins al final. Al principi de temporada ho vam passar malament i ara estem gaudint, sabent que tenim l’objectiu a prop, però molt difícil. Hem de seguir treballant i lluitant com els últims partits”, ha afegit Baena.

La presentació també ha comptat amb les intervencions de Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; David Bellver i Juanjo Rovira, president i director del MICFootball; i Maria Josep Porta, directora dels Serveis Territorials de la Presidència a Girona. El periodista Jordi Grau ha conduït l’esdeveniment.

Juanjo Rovira ha explicat que “quan queda només una setmana per començar ho tenim tot preparat i esperem que, per qualitat, sigui el millor MIC de la història. Després d’aquesta aturada l’afrontem amb moltes ganes i il·lusió. Estem molt contents amb la resposta dels equips, tenir-ne 300 d’arreu del món és una xifra que hauríem signat fa mig any”. El director del torneig, que ha agraït el suport d'institucions, administracions, patrocinadors i col·laboradors, ha afegit que “amb la pandèmia potser hem baixat algun esglaó, però el tornem a pujar i confiem que l’any que ve tinguem la línia que portàvem abans del Covid”. David Bellver, que ha agraït la feina “de tot l’equip que hi ha darrere el MIC”, ha reconegut que els anys sense pandèmia han estat “molt difícils i durs. Teníem moltes ganes de tornar-lo a celebrar i tornem amb la mateixa força anímica que els primers anys”.

Miquel Noguer ha destacat que “per a les comarques gironines, és un orgull poder ser escenari d’un dels torneigs de futbol base amb més prestigi del món. Un torneig que ens ha permès veure jugadors que, més tard, han esdevingut estrelles mundials com Messi, Piqué o Neymar, i que alhora genera beneficis directes sobre l'economia local. Vull agrair a l'organització l'aposta ferma i continuada pel nostre territori des dels seus inicis”. El president de la Diputació de Girona ha subratllat que “tenim moltes seus repartides pel territori i aquest torneig, que també s’emet per televisió i per streaming arreu del món, és una plataforma òptima de projecció internacional per als municipis que acullen els partits. I, a més, ens permet impulsar encara més el nostre territori com a destinació de turisme esportiu”.

Maria Josep Porta ha recordat que “des de fa més de 20 anys, el futbol formatiu viu una gran festa cada Setmana Santa a la nostra Costa Brava. Els i les futbolistes que hi participen tenen l’oportunitat de viure uns dies que recordaran tota la vida, i gràcies al MICFootball les comarques gironines es beneficien d’una gran projecció internacional”. La directora dels Serveis Territorials de la Presidència a Girona ha ressaltat que “cal que les institucions continuem treballant transversalment per aconseguir consolidar-nos com a una destinació de turisme esportiu de primer nivell i que ens conjurem per transmetre el missatge que l’esport és per a totes les edats i que esport i salut van de la mà millorant l’estat físic i emocional dels qui el practiquem”.

Les finals, el cap de setmana, entre Palamós i Figueres

El MICFootball, organitzat per MICSports, va ajornar les edicions de 2020 i 2021 per la pandèmia i aquest any torna del 12 al 17 d’abril. Per evitar aglomeracions a les grades i al terreny de joc, la inauguració del torneig (dimecres 13 d’abril) passarà d’una a quatre seus: Figueres –amb l’Estadi de Vilatenim com a escenari principal-, Palamós, Lloret de Mar i l’Estartit.

Les 9 finals es dividiran, com el darrer cop, entre Figueres i Palamós, durant el cap de setmana. Roses és la novetat de les seus del MIC22. La resta dels escenaris són Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Hostalric, l’Escala, la Bisbal d’Empordà, la Jonquera, Llançà, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Quart, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix.

Hi assistiran 300 equips d’uns 30 països i prop de 6.000 participants, entre jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi haurà representants dels Estats Units, Japó, Brasil, Mèxic, Xile, Perú, Colòmbia, Puerto Rico i Corea del Sud i, d’Europa, de països com Itàlia, Portugal, França, Regne Unit, Suècia, Romania, Israel i Espanya. Hi participaran jugadors i jugadores de 12 a 20 anys, dividits en 9 categories, des d’U12 fins a U20. El MICIntegra, enfocat a persones amb diversitat funcional i que té el suport de l’Obra Social “la Caixa”, es jugarà per vuitè cop, el 15 d’abril a Vidreres.

D’entre els equips confirmats, n’hi ha 11 dels 20 clubs de LaLiga (FC Barcelona, Real Madrid CF, RCD Espanyol, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Real Sociedad de Fútbol, Athletic Club de Bilbao i RC Celta de Vigo) i d’altres punters europeus, com el Manchester United FC, Liverpool FC i Paris Saint-Germain FC, entre altres. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.

Futbolistes a l’elit, un impacte d’11,5 MEUR i futurs periodistes amb el Premi Dani Montesinos

El MICFootball ha demostrat ser un autèntic bressol de futbolistes en les 19 edicions que s’han disputat. Un ampli ventall de jugadors a l’elit l’han jugat, com Leo Messi, Neymar, Ansu Fati, Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Pedri, Dani Olmo, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Eric Garcia, Gavi, Nico González, Coutinho, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Piqué, Marcelo i Juan Mata, entre altres.

El torneig, que aquest any torna a comptar amb la Diputació de Girona i CaixaBank com a socis principals, mourà prop de 8.000 persones entre jugadors, entrenadors, voluntaris (400), pares i àrbitrs. Està demostrat que el MIC millora el posicionament de la Costa Brava com a destinació de Turisme Esportiu i la projecten internacionalment. Segons l'Estudi d'Impacte Econòmic del MIC – Mediterranean International Cup 2018 encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el MICFootball de 2018 va generar en el territori un retorn superior als 11,5 milions d’euros amb un pressupost de 2,8 MEUR. Per a cada euro invertit per l’administració pública es va produir un retorn al territori superior a 100 euros.

Els valors que intenta traslladar el MICFootball també es plasmen amb el Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos, amb la voluntat de recordar la figura del periodista i amb l’objectiu d’impulsar el periodisme esportiu i promocionar els joves periodistes. El guardó, impulsat per MICSports amb la col·laboració de Mediapro, reconeixerà per 10è any un treball elaborat per un estudiant de periodisme, que al mateix temps obtindrà una estada en pràctiques al Canal GOL.