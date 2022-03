La Volta a Catalunya ha arribat a l’edició 101, que se celebra des d’aquest dilluns i fins diumenge. La segona etapa surt, aquest dimarts al migdia, des de l’Escala –per on ja va passar aquest dilluns– i travessa tota la comarca per entrar a la Catalunya Nord des de Portbou per arribar Perpinyà. La cursa passarà per Bàscara, la variant de Borrassà, l’N-260, entrarà per Avinyonet per pujar l’alt de la Salut de Terrades, vorejarà l’Albera i la serralada de Verdera per anar cap a Perafita i baixarà per la Mar d’Amunt cap a la frontera.

L’edició d’enguany ha omplert la prova de noms il·lustres en el tret de sortida. La Volta servirà per mesurar l’estat de forma dels grans del pilot mundial en el primer tram de la temporada i que auguren un podi més repartit que el de l’any passat, que va ser copat per complet per l’equip Ineos. Volta 2022: etapa i recorregut d’avui dimarts Hi participen el campió olímpic, l’equatorià Richard Carapaz (Ineos), i guanyadors de la Volta com l’espanyol Alejandro Valverde (Movistar), el colombià Nairo Quintana (Team Arkea) i l’australià Richie Porte (Ineos), segon en la general en l’edició anterior i quart en la classificació final de la recent Tirrè-Adriatico. Ineos, que l’any passat va aconseguir un històric triplet en el podi final, torna a portar la formació més potent d’entre els 24 equips participants. A més de Carapaz i Porte, també hi seran el ciclista espanyol Jonathan Castroviejo i el polonès Michal Kwiatkowski. Per a Valverde, amb 41 anys, és l’última Volta de la seva carrera professional i, per tant, l’última oportunitat per ampliar el seu palmarès en la competició, en la qual suma tres triomfs en la general (2009, 2017 i 2018). Afectacions en diversos municipis de la comarca per la Volta Ciclista de Catalunya