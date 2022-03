La Volta Ciclista de Catalunya, que enguany se celebra del 21 al 27 de març, passarà per diversos municipis de l'Alt Empordà, fet que condicionarà el trànsit. A la comarca, la principal cursa ciclista disputada a Catalunya arribarà concretament dimarts 22 de març. L'Escala, Bàscara, Terrades, Sant Climent Sescebes, Port de la Selva i Llançà són els pobles que es veuran afectats.

En alguns d'aquests, d'entre els quals Viladamat, els talls començaran ja dilluns. L'Ajuntament del municipi ha informat que dilluns 21 de març, a partir de les 14:30 h, no es podrà circular per la C31 en direcció a la Bisbal ni per la GI 623 en direcció a l'Escala. El dimarts, el trànsit es veurà afectat a partir de les 12:20 h en els següents punts: GI 623 en ambdós sentits i NII en direcció Catalunya Nord.

Pel que fa l'Ajuntament de Cadaqués també ha compartit els talls al poble, a la carretera de Roses a Cadaqués, del dimarts 22. Tal com han informat els Mossos d'Esquadra, les alteracions seran a la GI-614 de Roses a Perafita, entre les 13:45 h i les 15 h, i a la GI-613, de sa Perafita a Port de la Selva, entre les 14 h i les 15:15 h.

La d'aquest any és l'edició número 101 de la Volta Ciclista de Catalunya. L'etapa a la comarca, que acabarà a Perpinyà, ha estat definida pels organitzadors com a "plana".