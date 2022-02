Olot i Figueres han sigut els dos únics equips gironins de Tercera RFEF en jugar aquest cap de setmana. I ambdós conjunts han conreat una derrota lluny dels seus respectius estadis. Els olotins han viatjat fins a Barcelona per jugar contra el San Cristóbal, un equip immers en la lluita per l'ascens. El resultat no ha acompanyat, i els homes d'Albert Carbó han perdut 3-1. Mateixa sort la que ha tingut el Figueres en la seva visita al Manresa. Els de Moisés Hurtado han perdut per la mínima contra els del Bages.