El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha explicat aquest divendres la versió del club sobre la marxa de Leo Messi, confirmada aquest dijous, i ha assegurat que es deu a la mala situació econòmica del club, sense marge salarial, i que l'única via per inscriure Messi, amb l'acord que hi havia amb el jugador, era acceptar l'operació de LaLiga amb un fons inversor que, segons el mandatari, "hipoteca" durant 50 anys part dels drets audiovisuals del club.

"Sense tenir marge salarial, perquè la Junta anterior amb la seva acció talentosa va excedir el límit salarial, no hi ha hagut temps de reconduir la situació. I l'única via per tenir massa salarial per inscriure a Messi passava per acceptar una operació (la de LaLiga amb el fons CVC) que no veiem de cap manera interessant per al Barça, per l'import i pel fet de posar a la disposició d'aquesta operació, durant 50 anys, part dels drets audiovisuals del Barça", va esgrimir en roda de premsa.

Laporta va assegurar que hi havia acord amb Messi perquè seguís un mínim de dues temporades més al Camp Nou, però que no es va poder fer efectiu per la impossibilitat d'inscriure aquest contracte, que va arribar a tenir dues formes diferents (dos anys a pagar en cinc, o cinc anys amb menys salari per any), dins del límit salarial i el 'fair play' financer marcat per LaLiga.

"Leo es volia quedar al Barça, nosaltres volíem que es quedés. El fet que es volgués quedar va ser determinant, la seva voluntat de voler-se quedar. Però aquest joc, aquest procés, ha arribat a un moment en què has de plantar-te i deixar les emocions fora, analitzar-ho amb rigor i fredor que aporten els nombres. I dins de LaLiga, ens hem d'acollir a aquesta norma encara que pensem que hauria d'haver estat més flexible. Però la norma la coneixíem, no la podíem complir per l'herència rebuda", va argumentar.

A nivell personal, va ser clar: "Messi s'ho mereix tot, ha mostrat la seva voluntat de voler quedar-se al Barça i la seva estima al Barça. Estic trist però també estic convençut que hem fet el millor per als interessos del FC Barcelona".

I, entre aquests motius que porten al Barça i a Messi a separar els seus camins, està també la mala situació econòmica del club. "Voldria dir que hem rebut una herència nefasta. Això ha fet que la massa salarial esportiva sigui del 110 per cent respecte als ingressos totals del club. No tenim marge salarial. Les normes que regeixen LaLiga passen per un 'fair play' financer que marca límits i no tenim marge", va reiterar.

Laporta, aquesta vegada, va moure fitxa ràpid. Amb prou feines hores després que el dijous a la tarda el club confirmés que Leo Messi no seguiria vestint de blaugrana, el president va voler donar explicacions als mitjans i no donar lloc a especulacions. Va donar la cara pel club, va explicar els motius que, des del seu punt de vista i el de l'entitat, van portar a no poder retenir al jugador argentí, la versió del qual podria arribar més endavant.