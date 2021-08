El jugador argentí Lionel Messi no seguirà lligat al FC Barcelona, segons ha anunciat l'entitat culé aquest dijous al no poder formalitzar-se el seu nou contracte "a causa d'obstacles econòmics i estructurals, normativa de LaLiga espanyola".

El Barça explica que va aconseguir un acord amb Messi, però han estat aquestes traves les que fan a l'argentí abandonar el club de tota la seva vida.

"Davant aquesta situació, Lionel Messi no continuarà lligat al FC Barcelona. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del club", informa el Barça.