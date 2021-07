El lladonenc Manel Balastegui, juntament amb la seva parella en rem Caetano Horta, s’ha classificat per a la semifinal de doble escull lleuger, als Jocs Olímpics de Tòquio. Junts buscaran un lloc per a la final d’aquest dimecres. Balastegui i Horta no ho tenien gens fàcil, ja que de les sis parelles que hi competien només en passaven tres. Tot i això, van aconseguir amb èxit plantar-se a les semifinals com a segons, per darrere dels polonesos Jerzy Kowalski i Artur Mikolajczewski.

No han tingut tanta sort les dues palistes del Club Tennis Taula Tramuntana que competien en aquesta modalitat. Tin-Tin Ho, que representa la Gran Bretanya, va caure derrotada davant de l’estrella del tennis taula indi Manika Batra per 4-0 (11-7, 11-6, 12-10, 11-9). Tin-Tin Ho ha estat la primera jugadora britànica de categoria individual a classificar-se per a uns Jocs Olímpics en 25 anys. Gàlia Dvorak, per la seva part, va quedar eliminada en primera ronda, en no poder vèncer a la nordamericana Juan Liu, en un partit que va durar cinc jocs i que va caure del costat de Liu (9-11; 11-4; 5-11; 5-11 i 8-11).

Els medallistes empordanesos Joel González (taekwondo) i Xavi Bosma (vòlei platja) participen en els Jocs com a comentaristes televisius.