Les lesions van privar el taekwondista empordanès Joel González de complir un dels seus grans somnis, retirar-se per la porta gran en el que haurien sigut els seus tercers Jocs Olímpics. Ara, però, al desencís que ja tenia per no haver-se classificat per Tòquio hi ha hagut d’afegir un dolorós capítol que ha provocat la seva sortida del CAR de Sant Cugat. «El 19 d’abril vaig rebre un missatge de WhatsApp on em deien que la Federació els havia comunicat que ja no tenia beca i que havia d’anar-hi a treure les coses. Ningú em va trucar, ho vaig haver de saber pel CAR, que no tenia culpa de res i és normal que si els diuen que no tinc beca em diguin que he de marxar», detalla. Un doble medallista olímpic, l’únic que tenen les comarques gironines, despatxat de males maneres i sense explicacions. «Aquestes són les formes».

La decisió encara no està presa però tot plegat ha provocat que González, que aquest mes presentarà la seva tesi sobre l’arreglament de partits a Múrcia, es plantegi cada cop més seriosament la retirada. Admet que «hi estic més a prop que no pas de continuar». Doble medallista olímpic a Londres (or) i Rio (bronze), i també guanyador de dos Mundials i dos europeus, ha acabat oblidat i arraconat per la Federació en el que l’esportista gironí entén com una resposta al fet que hagués donat suport a un altre candidat en les eleccions a la presidència de la Federació. Jesús Castellanos va ser reelegit, i ara li ho estaria fent pagar.

«Fins a dia d’avui ningú m’ha trucat, almenys em podien haver dit: ‘Joel, gràcies, com que ultimament no vens tant ens agradaria poder oferir la teva beca a un altre’. Això ho puc entendre. Però el que han fet és una represàlia per haver animat la gent a votar», considera el taekwondista de Vilafant, que s’entrena al gimnàs TAE Sport del seu pare. Sense cap contacte amb la Federació, admet que «dubto que pugui fer res més en el meu esport» i lamenta que «sembla que vulguin fer neteja. És una mica trist que passi això en ple segle XXI. Si a un doble medallista olímpic el tracten així, què li faran a un que tot just comenci?», es pregunta. González també denuncia que «tothom té por, i fins i tot companys meus no volen que se sàpiga que parlem per por de ser represaliats també».

El cas de Joel González no és únic. Jesús Tortosa, per exemple, ha quedat fora de la selecció olímpica a pesar d’haver aconseguit la plaça i tenir el millor rànquing d’Espanya. «M’han robat els Jocs», denunciava ahir en una entrevista a Marca. Està convençut que els arguments esportius que esgrimeix la Federació no existeixen i que es una represàlia perquè el seu pare també ha fet d’oposició als actuals dirigents. Tortosa, de 23 anys, encara té molt camí per davant. González, que en farà 32 al setembre, admet que la decisió de retirar-se s’acosta i que l’exclosió del CAR «em va saber molt greu».

Si acaba confirmant la retirada, no li faltaran ofertes per encaminar la seva nova vida professional. Aquest mes presentarà la seva tesi sobre els partits arreglats. Podria encaminar-se cap a la docència a la mateixa UCAM de Múrcia, on ha estudiat Criminologia, o vincular-se al món del futbol, on ha estat a LaLiga i a la UEFA treballant per detectar partits arreglats i apostes il·legals. Aquest món el va atraure tant que s’hi va llançar de ple a l’hora d’escriure la seva tesi. L’any que ve farà una dècada del seu or a Londres, una calorosa nit d’agost de 2012, amb un combat que va ser emès a la vora de mitjanit per La 1 de TVE. Va ser un impuls per al taekwondo, que va tenir continuïtat el 2016 amb un bronze a Río.