Jomar és l’acrònim del fundador Josep Maria Martorell (Vilabertran, 10 d’abril de 1948). És electricista i llauner de formació i va començar a treballar per compte propi el 1972.

Va començar a Empuriabrava fent la instal·lació d’aigua i de llum de les primeres cases que es van construir a la marina residencial. Martorell va preveure el creixement i l’èxit de la urbanització, i va decidir obrir una petita botiga juntament amb la seva dona Ulrike Müller al sector Sant Mori d’Empuriabrava el 1977. I va començar a atendre les primeres necessitats dels nous habitant i estiuejants en tot el que fa referència a electrodomèstics, instal·lacions i reparacions.

El 1979 es van traslladar al sector Sant Maurici, que és on està ubicada la botiga actualment. Al llarg d’aquest gairebé 50 anys l’empresa i també les instal·lacions han anat creixent. Dels 200 metres quadrats inicials ha arribat als 2.600 metres quadrats actuals.

Bricolatge i electrodomèstics

L’empresa està especialitzada en articles de tots els àmbits del bricolatge i els electrodomèstics. Ferreteria, fontaneria, electricitat, fusta, duplicat de claus, jardineria, piscines, pintura, eina manual i elèctrica, mobles de jardí, barbacoes, petits i grans electrodomèstics, televisió, àudio, vídeo, noves tecnologies, telefonia, parament de la llar, cuina, bany i protecció laboral. A més, són servei tècnic oficial de Panasonic- aire condicionat.

L’èxit de Jomar i un dels seus punts forts, és que aposten per l’atenció personalitzada, el consell professional, la satisfacció del client i una àmplia oferta de serveis. D’entre els serveis que té l’empresa hi ha aparcament gratuït, entrega a domicili de dilluns a dissabte, servei de transport gratuït per la compra d’electrodomèstics que no estiguin en oferta.

A més, gestionen la reparació de productes adquirits en el seu establiment amb els Serveis d’Assistència Tècnica de cada marca i compten amb pressupostos personalitzats d’electrodomèstics.

Per tot això, Jomar s’ha convertit en un referent a tota la comarca en aquest sector. A Jomar, l’avalen potents grups de compra, com la cooperativa de ferreteries Optimus, la més important en l’àmbit nacional. Alhora, treballen amb les millors marques nacionals i internacionals que els aporten qualitat, confiança i efectivitat.

Podeu seguir Jomar a les xarxes socials. Facebook: JomarBrico. Instagram: @jomarempuriabrava.