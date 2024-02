Mafesa, empresa dedicada a la distribució i transformació de l’acer ha presentat un portal exclusiu per als seus clients aquest mes de febrer anomenat Mafi. Aquesta eina ofereix una experiència més eficient i personalitzada als seus clients. I durant l’any l’aniran implementant a tot els clients que la sol·licitin.

L’objectiu principal és que tinguin informació en temps real d’estocs, estadístiques i documentació específica per a cada client. «Mafi ha de ser una eina de suport per al dia a dia dels clients», expliquen els responsables de Mafesa.

D’aquesta manera, l’empresa reafirma la seva aposta per la innovació, situant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a peça clau per al futur de la indústria siderúrgica. Amb el portal Mafi, l’empresa s’adapta a les demandes del mercat, establint un punt de trobada digital amb els seus clients.

L’empresa sap que la tecnologia és considerada una eina fonamental actualment. Però defensa un model híbrid, és a dir, consideren que la tecnologia és un suport i una ajuda per optimitzar els processos més burocràtics i repetitius perquè les persones es puguin dedicar a les tasques de valor. D’aquesta manera la tecnologia ajuda als seus clients però no s’oblida del tracte personal i proper que caracteritza a l’empresa.

Així, Mafesa reafirma el seu compromís amb la modernització, i la millora contínua, posant la tecnologia al servei dels seus clients. «El portar Mafi repersenta un pas ferm cap al futur, consolidant la relació amb els clients i preparant l’empresa pels reptes que el panorama digital presenta», declaren des de Mafesa.

Formació dels professionals

La companyia és conscient que la formació constant dels seus treballadors és primordial i per això impulsa programes interns de formació, per acostar els coneixements necessaris a tot l’equip i adaptar-se al nou paradigma.