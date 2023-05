Trenta-tres exregidors i exregidores de l’Ajuntament de Figueres en diferents etapes i que havien representat partits i coalicions de govern i d’oposició, com ara Convergència i Unió, Junts per Figueres, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, AMC, Ciutadans, Partit Popular i independents, han signat i fet públic un manifest a on expressen el seu suport explícit a Jordi Masquef de cara a les eleccions municipals del diumenge 28 de maig. «Figueres necessita un alcalde que posi en valor la transversalitat de les idees, així com de les persones que les conceben i apliquin», afirmen els exregidors en aquest document que han signat tots individualment i lliurat posteriorment al candidat de Junts per Figueres.

Un llarg llistat Per ordre alfabètic, els signants han estat: Josep Buixó, Gerard Camps, Mar Casas, Joaquim Claparols, Margarida Cotxo, Jordi Cuadras, Albert Domínguez, Quim Felip, Carme Fernández, Quim Ferrer, Carles Fita, Sergi Garcia, Pere Giró, Josep Maria Godoy, Esteve Gratacós, Tomàs Gratacós, Mariola Martínez, Francesc Merideño, Yolanda Milán, Anna Morillas, Albert Ollé, Anna Maria Oriol, Antoni Pérez, Maria Àngels Perxas, Isabel Pineda, Eduard Puig Pujol, Dolors Pujol, Antoni Rivas, Dolors Roig, Jordi Romans, Joaquim Rosa, Carles Victoria i Josep-Lluís Yécora. El document especifica que l’objectiu principal del seu suport a la candidatura de Masquef «és aconseguir grans acords i consensos de ciutat que permetin desencallar els grans temes pendents i avançar en cohesió i benestar per a la ciutadania i acabar d’una vegada per totes amb la política de sectarismes. Figueres necessita un alcalde que imposi i s’imposi generositat i que pensi, per sobre de tot, en el col·lectiu».