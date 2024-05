CCOO tanca un acord amb l'empresa llançanenca Llansà SA que posa fi a la vaga

La plantilla de l'empresa Llansà SA, al municipi de Llançà, finalitza aquest divendres la vaga que va començar el dilluns 29 d'abril. Així ho ha anunciat aquest divendres el sindicat de Comissions Obreres després que el comitè d'empresa i la direcció, amb la mediació d'Inspecció de Treball de Girona, hagin tancat un acord.

Les negociacions es van acabar aquest dijous a la nit quan les dues parts van arribar a un acord, que aquest divendres la plantilla ha ratificat per unanimitat. Els acords signats entre les dues parts estableixen que els treballadors tindran tres dies de lliure disposició entre aquest any i el vinent. L'única condició per gastar-los és que s'autoritzaran per ordre de sol·licitud sempre i quan no suposi una aturada en l'activitat productiva.

Pel que fa al sobrant del temps addicional d'aquests dos anys per la reducció de jornada que estableix el conveni col·lectiu, la direcció i els representants sindicals han acordat avançar l'hora de sortida de la jornada per tal d'aplicar la reducció de les hores. S'aplicarà la reducció diària dels minuts que corresponguin.