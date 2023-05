La creació d’una brigada d’acció ràpida pel manteniment urbà que estarà de guàrdia les 24 hores del dia per atendre desperfectes a la via pública. Aquesta és una de les principals propostes que posarà en marxa Figueres Futur per tenir una ciutat neta i endreçada. L’actual organització de la brigada municipal provoca que, sovint, es trigui molt temps en reparar desperfectes provocats per accidents, actes vandàlics o simple deteriorament, amb la qual cosa el nou equip d’acció permetrà una major agilitat i temps de resposta en els casos més urgents.

De forma paral·lela, el parHt de Figueres es compromet a impulsar la nova concessió del servei de recollida d’escombraries, que es troba caducada des de l’any 2016 i que provoca no només que actualment s’esHgui prestant un servei que no compleix els mínims, sinó que la maquinària i els mateixos contenidors estan completament obsolets. En aquest sentIt, el nou servei de recollida d’escombraries suposarà la substitució de tots els contenidors que hi ha la ciutat per uns de nous, a més de la incorporació de nous camions de recollida, més moderns i silenciosos. El candidat a l’alcaldia de Figueres Futur, Carles Arbolí, explica que “aquestes dues iniciatives donen resposta a la necessària millora de l’espai públic, actualment molt degradat a causa de la falta de manteniment dels nostres carrers i places, i del lamentable estat dels contenidors de recollida d’escombraries, que són impropis d’una ciutat que vol ser moderna i atractiva”. Precisament, el partit de Figueres també es compromet a posar en marxa la recollida selectiva de fracció orgànica, ja que actualment la ciutat és l’única capital de comarca de tot Catalunya que no compta amb aquest servei. “És un rècord que com a ciutat ens hauria d’avergonyir”, indica Arbolí. Les propostes per garantir una Figueres neta i endreçada es completen, entre d’altres, amb l’elaboració d’un pla per millorar l’estètica de l’espai urbà i les actuacions de dignificació dels accessos a la ciutat per la carretera de Roses, l’antiga carretera N-II nord i sud, la carretera de Llançà i la carretera d’Olot.