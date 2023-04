El periodista Josep Maria Bernils ocuparà la tercera posició de la llista de Junts per Figueres per a les pròximes eleccions municipals que es celebraran el 28 de maig. El cap de llista d'aquesta formació, Jordi Masquef, l'ha presentat a través d'un vídeo a les seves xarxes socials tot dient que «des del nostre grup municipal volem posar tot el seu bagatge polític i professional al servei de la ciutadania de Figueres en àmbits tan variats com la cultura, la cultura popular, la comunicació o la memòria històric».

Bernils, que actualment és regidor de Junts per Figueres i vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha exposat «la ciutat necessita complicitats amb els seus veïns i veïnes, amb les entitats, amb les institucions i amb la comarca». A més, ha afegit que «ha d'haver-hi un diàleg obert per tothom». Avui em fa especial il·lusió anunciar-vos que el company regidor @jmbernils serà el número 3️⃣ de la candidatura de Junts per Figueres, reafirmant el seu compromís amb el projecte i amb #Figueres i posant la seva trajectòria i bon fer al servei dels figuerencs.#AraTocaCompromís pic.twitter.com/Hz0kShhwTg — Jordi Masquef Creus (@jordimasquef) 13 de abril de 2023