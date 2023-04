Paco Sánchez Castro serà el número 2 de la llista de Ciutadans (CS) a les eleccions municipals de Figueres. Sánchez, afiliat a Ciutadans des del 2018, ha anunciat que dona el pas a la política activa “perquè hem vist com els darrers anys els barris de Figueres han sigut els grans oblidats”. En aquest sentit, ha declarat que les seves prioritats i les de la formació liberal passen per “revertir la deixadesa dels barris, millorar la convivència veïnal dignificant-los amb més seguretat, més neteja i l’activació de tot el teixit associatiu”. Per al número 2 de la candidatura taronja, resulta fonamental traçar projectes que activin el comerç del barri per a “revitalitzar-los, oferir oportunitats als joves emprenedors i recuperar la forma de vida de fa anys on tots els ciutadans estàvem orgullosos del nostre barri i la nostra ciutat”.

Sánchez, actualment jubilat, ha desenvolupat tota la seva activitat professional treballant en la mateixa oficina de farmàcia de la ciutat. A més, fa 17 anys que integra l’associació de veïns de Juncària-Parc Bosc de la qual n’ha sigut tresorer, secretari i president i de la qual es va apartar en presentar-se a les eleccions. L’alcaldable de la formació liberal, Héctor Amelló, ha destacat el “seu compromís, el seu bon criteri i la seva capacitat de treball amb voluntat de millorar la vida dels seus veïns” com a factors determinants per a formar part de la llista. Per la seva banda, Amelló ha indicat que la llista electoral de la formació a Figueres està integrada “per persones amb una alta vocació de servei públic, experiència en el món de l’empresa privada i enormes ganes de transformar Figueres per treure-la de la decadència actual”.