Les aigües baixen mogudes a la política municipal de Vilamalla des que l’alcalde Carlos Álvarez va anunciar que no repetiria al capdavant de la candidatura. El 2019 va liderar la proposta de Junts per Catalunya sense que cap altra formació presentés una alternativa. Quan es va produir el trencament del partit en l’àmbit nacional, ell es va alinear del costat del Pdecat, però sempre ha mantingut un perfil discret «pensant en el poble», com ell mateix s’encarregava d’explicar dies enrere durant un acte.

La llista única ha permès a Junts governar amb relativa tranquil·litat durant aquest mandat, encara que els resultats de Vox en altres comicis electorals ha despertat molta inquietud. Mentre Junts vol presentar Albert Ramos com a cap de llista, alguns membres de l’actual govern aposten per l’exregidor Antonio Sánchez. La divisió genera dues candidatures separades.