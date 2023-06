La candidata del PP al Congrès dels Diputats per Girona, Concepció Veray, ha anunciat aquest matí a Castelló d'Empúries que els populars "tornarem a aportar solucions als més de 2.500 afectats per la limitació de les concessions en costes efectuades pel Govern Sánchez", en relació a la reforma de la llei de Costes del 2014 que va aportar solucions als més de 2.500 propietaris d'Empuriabrava i Platja d'Aro l'habitatge dels quals es trobava afectat per la normativa anterior, que estipulava el venciment de les concessions l'any 2018.

Veray ha assegurat que el reglament aprovat pel PSOE l'any 2022 "s'ha carregat les solucions que nosaltres vam aportar l'any 2014 i torna a posar en risc propietaris i negocis". De fet, la candidata popular ha indicat que aquesta revisió de la normativa efectuada pels socialistes preocupa de forma molt especial a les instal·lacions de la cadena mar-indústria que disposen d'instal·lacions a la costa. La candidata popular ha volgut tranquil·litzar els ciutadans de les comarques gironines afirmant, "amb tota fermesa, que Alberto Núñez Feijóo els hi tornarà a garantir les solucions que ja els vam aportar el 2014" i, per aquesta raó, ha remarcat que "el PP revertirà el retrocés de 30 anys que ens ha aportat el sanchisme en aquest àmbit de costes". "No és admissible que el sanchisme ens porti a retrocedir 30 anys, no és admissible que el sanchisme es carregui tot allò que s'havia aconseguit amb esforç, treball, diàleg, consens i coordinació amb el territori", ha puntualitzat. El Partit Popular es compromet a promoure un PERTE pel sector turístic de les comarques gironines i la promoció internacional de la Costa Brava i Pirineus Veray ha sigut molt crítica amb la gestió de les costes i el litoral per part del Psoe aquests darrers 5 anys "perquè ha tornat a deixar als ciutadans en una posició d'indefensió i sense solució, i aquí hi ha molts veïns de la província afectats".